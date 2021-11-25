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Galatasaray Marsilya maçı sonrası Sofiane Feghouli: Çok daha iyi hale geleceğiz

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Genç bir takım olduklarını belirten Cezayirli oyuncu, çok daha iyi hale geleceklerini ifade etti. Öte yandan tecrübeli oyuncu, iyi bir sonuçla grubu lider bitireceklerini söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:43
Galatasaray Marsilya maçı sonrası Sofiane Feghouli: Çok daha iyi hale geleceğiz

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, Marsilya'yı 4-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Genç bir takım olduklarını belirten Cezayirli oyuncu, çok daha iyi hale geleceklerini ifade etti.

İşte o sözler...

"Elhamdülillah. Şükür. Çok mutluyuz. Bu akşam güzel bir reaksiyon gösterdik. Daha farklı bir sonuç da olabilirdi. Galibiyet de çok önemliydi.

Daha çok süre bulabiliyorum. Oyunumu göstermem için daha fazla süre bulmam gerekiyor. Milli Takımda da süre bulmam etkili oldu. Genç bir takımız. Çok daha iyi hale geleceğiz.

Lazio'ya karşı deplasmanda süper bir maç olacak. Biz de bunu bekliyoruz. Tüm futbolcular bu tür büyük maçları bitirmek ister. İyi bir sonuçla grubu lider bitireceğimizi düşünüyorum."

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