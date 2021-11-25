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GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu kuşatması! 8 takım izleyecek (Gs spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa ekiplerinin transfer gözdesi konumuna geldi. Sarı-kırmızılıların Marsilya maçına Lyon, Lille, Roma, Stuttgart, Wolfsburg, Frankfurt, Atalanta ve Valencia scoutlarının akreditasyon yaptırdığı öğrenildi. Kerem’in göstereceği performans merak konusu. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu kuşatması! 8 takım izleyecek

Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla çok iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek büyüyor. Bugün oynanacak Marsilya maçında genç futbolcuyu tam 8 kulübün canlı olarak izleyeceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu kuşatması! 8 takım izleyecek

FRANSIZ, İSPANYOL, İTALYAN...
Takvim'in haberine göre; Fransa'dan Lille ve Lyon, Almanya'dan Stuttgart, Wolfsburg ve Frankfurt, İtalya'dan Roma ve Atalanta ile İspanya'dan Valencia'nın gözü Kerem'de olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu kuşatması! 8 takım izleyecek

TEKLİF KESİN OLARAK GELECEK
Bu 8 kulübün scoutlarının Marsilya maçı için akreditasyon yapacağı gelen bilgiler arasında. Kerem için devre arasında Galatasaray'a teklif yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu kuşatması! 8 takım izleyecek

YENİ SÖZLEŞME GELİYOR
Gelen bilgilere göre sarı-kırmızılılar kısa süre içinde genç futbolcuyla yeni sözleşme yaptığını duyunacak. Kerem'in sözleşmesine serbest kalma bedeli de konulacak. 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu son olarak F.Bahçe derbisinde çok iyi bir futbol oynamış ancak çabaları yetmemişti.

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