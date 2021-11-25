GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Kerem Aktürkoğlu kuşatması! 8 takım izleyecek (Gs spor haberi)

Bu sezon hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla çok iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek büyüyor. Bugün oynanacak Marsilya maçında genç futbolcuyu tam 8 kulübün canlı olarak izleyeceği öğrenildi.





FRANSIZ, İSPANYOL, İTALYAN...

Takvim'in haberine göre; Fransa'dan Lille ve Lyon, Almanya'dan Stuttgart, Wolfsburg ve Frankfurt, İtalya'dan Roma ve Atalanta ile İspanya'dan Valencia'nın gözü Kerem'de olacak.



