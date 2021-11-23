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Galatasaray Başkanı Burak Elmas TFF toplantısı sonrası konuştu! "Eski alışkanlıklardan beslenenler var"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların başkanı, TFF ile yapılan toplantı sonrası konuşmasında, "Biz, bu ligin artmasını istiyoruz. Burada eski alışkanlıklardan beslenenler var, bu aktörlere izin vermememiz lazım. Türk futbolunu ileri götürmeliyiz." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 18:30 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 18:52
Galatasaray Başkanı Burak Elmas TFF toplantısı sonrası konuştu! "Eski alışkanlıklardan beslenenler var"

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Kulübü Başkanı Nihat Özdemir, gerçekleştirdikleri toplantının ardından basının karşısına geçtiler. Özdemir, "Türk futbolu, Galatasaray'sız olmaz. TFF ile Galatasaray'ın ilişkileri, daha iyiye giderek bundan sonra en iyi şekilde devam edeceğiz inşallah." derken, Elmas, "Bizler, konuşarak anlaşabilen insanlarız. Nihat Özdemir, çok rahat konuşabildiğimiz biri. Geldiğimizden beri birtakım alışkanlıkları düzeltmek için birçok çalışma yapılıyor. Kabulleri için teşekkür ediyorum. Biz, bu ligin artmasını istiyoruz. Burada eski alışkanlıklardan beslenenler var, bu aktörlere izin vermememiz lazım. Türk futbolunu ileri götürmeliyiz." ifadelerini kullandı. İşte Nihat Özdemir ve Burak Elmas'ın açıklamaları...

NİHAT ÖZDEMİR:

"Galatasaray ile TFF arasındaki ilişki ve bundan sonrası için görüş alışverişinde bulunduk. Derbi maçını da geniş şekilde konuştuk ve hepsinde bir noktaya vardık. Galatasaray, Türk futbolunun temel taşlarından biridir. Türk futbolu, Galatasaray'sız olmaz. TFF ile Galatasaray'ın ilişkileri, daha iyiye giderek bundan sonra en iyi şekilde devam edeceğiz inşallah."

BURAK ELMAS:

"Bizler, konuşarak anlaşabilen insanlarız. Nihat Özdemir, çok rahat konuşabildiğimiz biri. Geldiğimizden beri birtakım alışkanlıkları düzeltmek için birçok çalışma yapılıyor. Kabulleri için teşekkür ediyorum. Biz, bu ligin artmasını istiyoruz. Burada eski alışkanlıklardan beslenenler var, bu aktörlere izin vermememiz lazım. Türk futbolunu ileri götürmeliyiz. Her takımın doğru hareketlerle sahada maçı kazanabildiği, vicdani rahatlığın olduğu bir sisteme hızla yürümemiz lazım. Her kulübe, herkese eşit adalet, sahada eşit takdir hakları ana prensip. Sayın başkanımız da bunun böyle olması konusunda hemfikir. Bunun olmasını istemeyen ciddi bir kesim var. Bunlarla Galatasaray olarak mücadelemizi devam ettireceğiz. Sayın başkanın bu konuda yapacağı her türlü pozitif hamlede Galatasaray olarak eksiksiz destek vereceğiz."

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