Galatasaray Başkanı Burak Elmas TFF toplantısı sonrası konuştu! "Eski alışkanlıklardan beslenenler var"

NİHAT ÖZDEMİR:

"Galatasaray ile TFF arasındaki ilişki ve bundan sonrası için görüş alışverişinde bulunduk. Derbi maçını da geniş şekilde konuştuk ve hepsinde bir noktaya vardık. Galatasaray, Türk futbolunun temel taşlarından biridir. Türk futbolu, Galatasaray'sız olmaz. TFF ile Galatasaray'ın ilişkileri, daha iyiye giderek bundan sonra en iyi şekilde devam edeceğiz inşallah."



BURAK ELMAS:

"Bizler, konuşarak anlaşabilen insanlarız. Nihat Özdemir, çok rahat konuşabildiğimiz biri. Geldiğimizden beri birtakım alışkanlıkları düzeltmek için birçok çalışma yapılıyor. Kabulleri için teşekkür ediyorum. Biz, bu ligin artmasını istiyoruz. Burada eski alışkanlıklardan beslenenler var, bu aktörlere izin vermememiz lazım. Türk futbolunu ileri götürmeliyiz. Her takımın doğru hareketlerle sahada maçı kazanabildiği, vicdani rahatlığın olduğu bir sisteme hızla yürümemiz lazım. Her kulübe, herkese eşit adalet, sahada eşit takdir hakları ana prensip. Sayın başkanımız da bunun böyle olması konusunda hemfikir. Bunun olmasını istemeyen ciddi bir kesim var. Bunlarla Galatasaray olarak mücadelemizi devam ettireceğiz. Sayın başkanın bu konuda yapacağı her türlü pozitif hamlede Galatasaray olarak eksiksiz destek vereceğiz."