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GALATASARAY HABERLERİ: Fenerbahçe derbisinde Galatasaray taraftarından çifte şov! Özel koreografiler...

Galatasaray'ın NEF Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi tam kapasite oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kritik müsabakaya özel olarak hazırlanıyor. Süper Lig'in iki dev takımını karşı karşıya getirecek mücadelede özel koroegrofiler yapılacak. Galatasaray taraftar gruplarının derbide zafer elde edilmesi durumunda stadı terk etmeyeceği ve galibiyete özel bir koreografiye daha imza atacağı kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 09:50
GALATASARAY HABERLERİ: Fenerbahçe derbisinde Galatasaray taraftarından çifte şov! Özel koreografiler...

Süper Lig'in 13. haftası Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye sahne olacak. Sarı-kırmızılı taraftar grupları, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

Derbide 50 bin taraftara ev sahipliği yapacak NEF Stadyumu'nda hazırlıklar sürüyor. Galatasaray tribünlerinde bu dev maça özel koreografi yapılacağı öğrenildi.

GALİBİYET HALİNDE BİR KOREOGRAFİ DAHA!
Taraftar gruplarının, Galatasaray'ın kazanması halinde stadı terk etmeyeceği ve galibiyete özel bir koreografiye daha imza atacağı kaydedildi.

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