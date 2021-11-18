Galatasaray'ın transfer hedefi Dennis Man için menajeri konuştu! "Görüştüm ve..."

Galatasaray, ocak transfer sezonunda da, sezon başında olduğu gibi Rumen ve genç oyunculara yöneliyor. Sezon başında Olimpiu Morutan ve Cicaldau'yu renklerine katan Cimbom, yeni bir isimle daha irtibatta.
Edinilen bilgilere göre sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yeni hedefi, Dennis Man. Uzun süredir Galatasaray'ın listesinde olan yıldız isim için resmi girişimler yapıldı.
Konu ile ilgili Rumen basınına konuşan Dennis Man'ın menajeri Gigi Becali, oyuncunun transferi için Galatasaray'a aracı olduğunu açıkladı.