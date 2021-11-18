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Galatasaray'ın transfer hedefi Dennis Man için menajeri konuştu! "Görüştüm ve..."

Galatasaray'da son dakika tansfer haberi... Sarı kırmızılılar, sezon başında Olimpiu Morutan ve Cicaldau gibi iki genç Rumen'i kadrosuna dahil etmiş ve teknik direktör Fatih Terim, bu iki isimden de memnun kalmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in, Rumen futbol piyasasından önemli bir ismi daha istediği ifade edilirken, bu ismin Dennis Man olduğu ortaya çıkmıştı. Sarı kırmızılıların Dennis Man transferine ilişkin oyuncunun menajeri Gigi Becali konuştu. Becali yaptığı açıklamada, Dennis Man için Parma ile transfer görüşmesi yaptığını ve Galatasaray'ın, görüşmeye sonrası kararını verdiğini ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:52
Galatasaray'ın transfer hedefi Dennis Man için menajeri konuştu! "Görüştüm ve..."

Galatasaray, ocak transfer sezonunda da, sezon başında olduğu gibi Rumen ve genç oyunculara yöneliyor. Sezon başında Olimpiu Morutan ve Cicaldau'yu renklerine katan Cimbom, yeni bir isimle daha irtibatta.

Galatasaray'ın transfer hedefi Dennis Man için menajeri konuştu! "Görüştüm ve..."

Edinilen bilgilere göre sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yeni hedefi, Dennis Man. Uzun süredir Galatasaray'ın listesinde olan yıldız isim için resmi girişimler yapıldı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Dennis Man için menajeri konuştu! "Görüştüm ve..."

Konu ile ilgili Rumen basınına konuşan Dennis Man'ın menajeri Gigi Becali, oyuncunun transferi için Galatasaray'a aracı olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Dennis Man için menajeri konuştu! "Görüştüm ve..."

"BANA KONUŞURMUSUN? DEDİLER"
Becali, Rumen basınında yaptığı açıklamada, "Bir Türk takımının (Galatasaray) Dennis Man'a ilgisi vardı. Bana, oyuncuyu istediklerini söylediler. Onlara, Dennis Man'ın fiyatının belli olduğunu ve Parma'nın, sadece kendisinin belirlediği rakama satacağını ifade ettim. Sonrasında Parma yetkilileriyle konuştum.

Galatasaray'ın transfer hedefi Dennis Man için menajeri konuştu! "Görüştüm ve..."

"G.SARAY PARMA'NIN TALEPLERİNİ DUYUNCA VAZGEÇTİ"
Bunun ardından yeniden Galatasaray ile iletişime geçtim ve Parma'nın taleplerini söyledim. Onlar da, transferden vazgeçti. Dennis Man'ın 5 yıllık sözleşmesi var ve sadece Parma'yı düşünüyor. Oyuncum, şu anda Parma ile Serie A'ya çıkmayı hedefliyor." dedi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Dennis Man için menajeri konuştu! "Görüştüm ve..."

DENNIS MAN KİMDİR?
26 Ağustos 1998 Romanya doğumlu olan sağ kanat oyuncusu 1.83 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Aynı zamanda on numara ve sağ kanatta oynayabilen Dennis Man Romanya ekibi Parma'da forma giyiyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Dennis Man için menajeri konuştu! "Görüştüm ve..."

Bu sezon Parma forması altında ligde 7 maçta 2 gollük bir performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncu; kariyeri boyunca ise 199 maça çıkarken 68 gol 34 asist kaydetti.

Galatasaray'ın transfer hedefi Dennis Man için menajeri konuştu! "Görüştüm ve..."

Parma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri transfermarkt sitesinde 10 milyon Euro olarak görülüyor.

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