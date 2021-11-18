Galatasaray'ın transfer hedefi Dennis Man için menajeri konuştu! "Görüştüm ve..."

"BANA KONUŞURMUSUN? DEDİLER"

Becali, Rumen basınında yaptığı açıklamada, "Bir Türk takımının (Galatasaray) Dennis Man'a ilgisi vardı. Bana, oyuncuyu istediklerini söylediler. Onlara, Dennis Man'ın fiyatının belli olduğunu ve Parma'nın, sadece kendisinin belirlediği rakama satacağını ifade ettim. Sonrasında Parma yetkilileriyle konuştum.

"G.SARAY PARMA'NIN TALEPLERİNİ DUYUNCA VAZGEÇTİ"

Bunun ardından yeniden Galatasaray ile iletişime geçtim ve Parma'nın taleplerini söyledim. Onlar da, transferden vazgeçti. Dennis Man'ın 5 yıllık sözleşmesi var ve sadece Parma'yı düşünüyor. Oyuncum, şu anda Parma ile Serie A'ya çıkmayı hedefliyor." dedi.