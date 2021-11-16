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Galatasaraylı Marcao'nun transferi için sıraya girdiler! Roma'nın ardından Napoli ve Inter...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların yıldız savunmacısı Marcao, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. Buna göre Galatasaraylı Marcao'ya İtalya'dan 3. talip de çıktı. Roma ve Napoli ile beraber Inter de, Marcao'nun peşine düştü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
Galatasaraylı Marcao'nun transferi için sıraya girdiler! Roma'nın ardından Napoli ve Inter...
Marcao Teixeira, İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Serie A ekiplerinden Roma ve Napoli'nin ardından İnter de genç stoperle ilgilenmeye başladı.

Cezalı olduğu dönemde Avrupa Ligi'nde büyük bir çıkışa imza atan Marcao, sarı-kırmızılı takımın 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatmasında büyük katkı sağladı. İtalyan ekiplerinin ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtilirken oyuncunun satışından 15 milyon euro bekleniyor.
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