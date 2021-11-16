Galatasaraylı Marcao'nun transferi için sıraya girdiler! Roma'nın ardından Napoli ve Inter...

Cezalı olduğu dönemde Avrupa Ligi'nde büyük bir çıkışa imza atan Marcao, sarı-kırmızılı takımın 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatmasında büyük katkı sağladı. İtalyan ekiplerinin ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtilirken oyuncunun satışından 15 milyon euro bekleniyor.
Cezalı olduğu dönemde Avrupa Ligi'nde büyük bir çıkışa imza atan Marcao, sarı-kırmızılı takımın 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatmasında büyük katkı sağladı. İtalyan ekiplerinin ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtilirken oyuncunun satışından 15 milyon euro bekleniyor.
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