Galatasaray - Bursaspor | CANLI | Galatasaray Youtube hazırlık maçı canlı seyret

Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arada TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 14.00'te başlayan maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
GALATASARAY - İsmail, Van Aanholt, Marcao, Alpaslan, Aytaç, Assunçao, Oğulcan, Atalay, Emre Kılınç, Babel, Diagne
BURSASPOR - Erhan, Aykut, Capan, Kubilay, Mert, İsmail, Burak, Emirhan, Bruno, Acolatse, Hasan
Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arada TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 14.00'te başlayan maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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