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Galatasaray - Bursaspor | CANLI | Galatasaray Youtube hazırlık maçı canlı seyret

Galatasaray, Süper Lig'e verilen arada TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Bursaspor maçına İsmail, Van Aanholt, Marcao, Alpaslan, Aytaç, Assunçao, Oğulcan, Atalaty, Emre Kılınç, Babel, Diagne 11'iyle çıktı. Bursaspor ise Erhan, Aykut, Capan, Kubilay, Mert, İsmail, Burak, Emirhan, Bruno, Acolatse, Hasan ilk 11'iyle sahada. Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçını haberimizden izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 14:00
Galatasaray - Bursaspor | CANLI | Galatasaray Youtube hazırlık maçı canlı seyret

Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arada TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 14.00'te başlayan maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...



İLK 11'LER
GALATASARAY - İsmail, Van Aanholt, Marcao, Alpaslan, Aytaç, Assunçao, Oğulcan, Atalay, Emre Kılınç, Babel, Diagne
BURSASPOR - Erhan, Aykut, Capan, Kubilay, Mert, İsmail, Burak, Emirhan, Bruno, Acolatse, Hasan

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