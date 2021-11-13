Haberler Galatasaray CANLI ŞİFRESİZ İZLE! Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CANLI ŞİFRESİZ İZLE! Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesinde Bursaspor ile kritik bir prova yapacak. Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, TFF 1. Lig ekibini konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 09:28
CANLI ŞİFRESİZ İZLE! Galatasaray - Bursaspor hazırlık maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de 21 puanla 4. sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanla E Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli arayı değerlendirmek için TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçına çıkacak.

Taraftarlar ise internetten maçla ilgili "Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman?, "Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı hangi kanalda?" ve "GS Bursa maçı ne zaman, hangi kanalda?" aramaları yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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📺 GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Bursaspor maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te oynanacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisie olarak oynanacak Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı GSTV'den ve Bursaspor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

👉 Galatasaray Bursaspor maçını izlemek için TIKLAYIN

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