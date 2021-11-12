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GALATASARAY HABERİ: Aslan'da ayrılıklar kapıda! Her oyuncu satılık... (GS spor haberi)

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, devre arasında gelecek tüm tekliflere açık... Takım bütçesi 48 milyon Euro’ya inse de zarar sürüyor. Yönetimde “Oyuncu satmaya mecburuz” görüşü ağır basarken, Marcao’yu İtalyan, Kerem’i de Fransız kulüpleri oldukça yakından takip ediyor. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERİ: Aslan'da ayrılıklar kapıda! Her oyuncu satılık... (GS spor haberi)

21 kişilik maç kadrolarına giremeyen Assuncao ve Aytaç Kara'yı göndermeye hazırlanan Galatasaray'da ayrılıklar kapıda... Sabah'ın haberine göre; A Takım bütçesi 61 milyon Euro'dan 48 milyon Euro'ya çekilse de kulüp bilançosuna zarar yazmaya devam ediyor. Yönetim, ara transferde gelecek her teklifi değerlendirme kararı aldı. "Oyuncu satmaya mecburuz" görüşü ağır basarken, Burak Elmas-Fatih Terim arasındaki toplantıda bu durum masaya yatırıldı.

Marcao'yu İtalyan, Kerem Aktürkoğlu'nu Fransız kulüpleri takip ediyor. Berkan, Cicaldau ve Morutan da sarı-kırmızılı takımda değerini katladı. Ocak ayında mali yönden iyi bir teklif gelmesi halinde her oyuncunun satışının gündeme geleceği ortaya çıktı. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Arda Turan, Feghouli ve Babel'e veda edecek Galatasaray, hem 8 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak hem de takımın yaş ortalamasını düşürecek.

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