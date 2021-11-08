Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Aliou Dieng'den Galatasaray ve transfer itirafı! "Teklif..."

GALATASARAY HABERLERİ: Aliou Dieng'den Galatasaray ve transfer itirafı! "Teklif..."

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların geçtiğimiz yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği bilinen Aliou Dieng, transfer sürecine dair ilk kez konuştu. Dieng yaptığı açıklamada, Galatasaray'dan kendisine bir transfer teklifinin geldiğini ancak müzakerelerin nasıl ilerlediğini bilmediğini söyledi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 12:39 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 13:30
GALATASARAY HABERLERİ: Aliou Dieng'den Galatasaray ve transfer itirafı! "Teklif..."

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda ön libero mevkini Aliou Dieng ile doldurmak istiyordu ancak bu operasyon bir sonuca varmamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aliou Dieng'den Galatasaray ve transfer itirafı! "Teklif..."

Dieng, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendisine bir transfer teklifini doğrduladı ancak detaylara dair bilgisinin olmadığını söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Aliou Dieng'den Galatasaray ve transfer itirafı! "Teklif..."

"TEKLİF VARDI"
Dieng, konuşmasında "Geçen yaz [Galatasaray'dan] bir teklif vardı ama müzakerelerin nasıl ilerlediğini bilmiyorum. Ayrıntılara dair bilgim yok. Şu anda tek bildiğim şey Al Ahly kulübü oyuncusu olduğum ve kıtanın en iyi takımında oynadığım için mutluyum. Burada oynamak kolay değil." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Aliou Dieng'den Galatasaray ve transfer itirafı! "Teklif..."

Aliou Dieng, bu sezon toplamda 4 karşılaşmada forma giyerken 1 gol üretti. Öte yandan yıldız isim Mali milli takımı ile 18 maçta 1 kez rakip fileleri sarstı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aliou Dieng'den Galatasaray ve transfer itirafı! "Teklif..."

Aliou Dieng'in mevcut piyasa değeri 2 milyon euro.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor