GALATASARAY HABERLERİ: Aliou Dieng'den Galatasaray ve transfer itirafı! "Teklif..."

Galatasaray , geçtiğimiz yaz transfer sezonunda ön libero mevkini Aliou Dieng ile doldurmak istiyordu ancak bu operasyon bir sonuca varmamıştı.

Dieng, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Galatasaray 'ın kendisine bir transfer teklifini doğrduladı ancak detaylara dair bilgisinin olmadığını söyledi.

"TEKLİF VARDI"

Dieng, konuşmasında "Geçen yaz [Galatasaray'dan] bir teklif vardı ama müzakerelerin nasıl ilerlediğini bilmiyorum. Ayrıntılara dair bilgim yok. Şu anda tek bildiğim şey Al Ahly kulübü oyuncusu olduğum ve kıtanın en iyi takımında oynadığım için mutluyum. Burada oynamak kolay değil." dedi.