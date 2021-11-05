Kimsenin haddi değil

G.Saray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, sarı-kırmızılı yöneticilere yaptığı eleştirilere sert çıktı. Elmas, "Herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi, başkalarının işine karışmaması en uygun olandır. Bir G.Saraylı'nın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir. Camiamızda söylenecek bir şey varsa ben söylerim. Dışarıdan birisi arkadaşlarımızın nasıl davranması gerektiği hakkında üstüne sorumluluk alıp, haddini aşıp, böyle bir yükün altına girmesin. Bizim nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. G.Saray gerekli cevapları vermekten asla imtina etmez" dedi.

G.SARAY FİKRİ HÜR BİR CAMİADIR

Rezan Epözdemir ve Remzi Sanver'in yorumlarını değerlendiren Elmas, "G.Saray, Tevfik Fikret'in dediği gibi, 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür.' bir camiadır. Farklı fikirlerden beslenen kurumdur" diye konuştu.

LEKE SÜRMEDİK

"Derbiden sonra başka camianın galibiyetine leke sürmemek adına Beşiktaş'ı tebrik ettik. Göreve geldiğimde idealimdi. Mağlubiyetin dostane bir şekilde yaşanabileceğini Türkiye'ye örnek gösterdik"

ADALET TEPKİSİ

"G.Antep maçındaki ilk golümüzle ilgili, Beşiktaş'ın 'Adalet' paylaşımı için gerçekten üzüldüm. Ahmet başkanla konuştum. O ayrı, ben ayrı düşünüyorum. Anlaşmadığımız yerleri de konuşmakta fayda var"