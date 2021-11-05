Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı sonrası Fatih Terim eleştirisi! "Onu yapmasının amacı ne?"

"FEGHOULI YENİ TRANSFER GİBİ OYNADI" "Feghouli yeni transfer gibi oynadı. Takımını pas oyununda mükemmel yönetti, harika da bir gole imza attı. Muslera'nın Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Galatasaraylı oyuncular farklı kazanmaları gereken bir maçı Muslera olmasaydı kaybedebilirdi."

"TEK ÖN LİBERO İLE AVRUPA MAÇLARINI OYNAMAK DOĞRU DEĞİL" Bu kadar çok zaman kaybının olduğu bir maçta İsviçreli hakem uzatma dakikalarını adeta 'maç bitsin de gidelim' diye verdi. Galatasaray büyük avantajını kullanamadı. Tek ön libero ile Avrupa maçlarını oynamak doğru değil. Çünkü Berkan'a Lokomotiv takımı orta alanda baskı yapınca Galatasaray da baskı yedi.