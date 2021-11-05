Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı sonrası Fatih Terim eleştirisi! "Onu yapmasının amacı ne?"

"HER TÜRLÜ HİLEYE BAŞVURDULAR"
"Lokomotiv, İstanbul'a kaybetmemek için gelmişti. Rus takımının futbolcuları yerden kalkmadılar. Vakit geçirmek için her türlü hileye başvurdular."
"HAKEM OYUNCULARIN VAKİT ÇALMALARINA İZİN VERDİ"
"Maçın İsviçreli hakemi Sandro Scharer göz göre göre Lokomotivli oyuncuların vakit çalmalarına izin verdi. Halil ile Kerem final vuruşlarında isabeti yakalayamadı. Fatih Terim ikinci 45 dakikada oyuna geç müdahale etti. Morutan, Halil yorulmuşlardı. Aanholt da sürekli arkasına adam kaçırıyordu."
"FEGHOULI'NİN YERİNE BARIŞ'I ALMASININ NE AMACI VARDI?"
Özellikle Terim'in sakatlanan Feghouli'nin yerine Barış Alper'i almasının ne amacı vardı? Adam kovalamayan, pres yapmayan, çalım atamayan bir oyuncuyu almaktansa Taylan'ı oyuna sokup orta sahayı güçlendirmek daha akılcı olurdu."