Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Fatih Terim forvetini buldu! Arthur Cabral...

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim forvetini buldu! Arthur Cabral...

Galatasaray'da gol yollarında yaşanan problem sonrası transfer hareketleri hızlanmış durumda. Terim, Beşiktaş derbisinde önce Diagne, ardından da Halil ve Mohamed'i sahaya sürdü ama sonuç alamadı. Daha da kötüsü iki oyuncu, yılın ilk haftasında Afrika Kupası'nın yolunu tutacak. Bu nedenle forvet arayışları hızlandı. Tecrübeli hoca, Basel'in yıldızı Arthur Cabral'ı çok istiyor. Diğer adaylar ise Jonas Wind (Kopenhag), Adam Hlozek (Sparta Prag) ve Kelvin Yeboah (Sturm). İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Fatih Terim forvetini buldu! Arthur Cabral...

Galatasaray yeni sezona üç forvetle girdi ancak istediği verimi alamadı ve arayışlar başladı. Bu sezon Mohamed 10 maçta 3 gol atarken Halil ve Diagne'nin ise birer golü bulunuyor. Yakın süreler almalarına karşın Diagne şut çekme konusunda da çok gerilerde kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim forvetini buldu! Arthur Cabral...

Fatih Terim, Beşiktaş karşısında sürpriz bir şekilde Diagne'yle başlarken 68. dakikada Halil'i oyuna dahil etti. 78'de bir hamle daha yaptı, Diagne'yi çıkartıp Mohamed'i maça dahil etti ve forveti yine çiftledi. Buna karşılık puan getirecek golü bulamadı. Üstelik maçın son dakikalarında Mohamed bir de penaltı kaçırdı.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim forvetini buldu! Arthur Cabral...

BİR AY TURNUVADA OLACAKLAR
Vodafone Park'tan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Cimbom'un Beşiktaş karşısındaki tek golü Alexandru Cicaldau'dan geldi. Forvetlerin formsuzluğunun yanı sıra Afrika Kupası da Galatasaray'ın kulübesini zayıflatacak. Koronavirüs yüzünden ertelenen AFCON 2021 bu yıl 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında Kamerun'da oynanacak. Mohamed kesin olarak turnuvaya gidiyor.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim forvetini buldu! Arthur Cabral...

Diagne'nin katılma ihtimali de yüksek görünüyor. Tüm bunlar üst üste toplanınca forvet transferi bir kez daha gündemin ön sıralarına taşındı. Nitekim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de ocak ayını işaret etti.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim forvetini buldu! Arthur Cabral...

RAKAMLAR DAHA DA UÇABİLİR
Deneyımlı hoca, "Hareket halindeyiz. UEFA'da turu geçersek, Ocak ayında bir iki yere veya daha fazla mevkie transfer yapacağız. Arkadaşlar çalışıyor" dedi. Terim'in santrfor favorisi Basel'in gol makinesi Arthur Cabral...

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim forvetini buldu! Arthur Cabral...

Brezilyalı oyuncunun parçalıyı giymesi için şimdiden çalışmalara başlandı. Çünkü formu böyle devam ederse rakamların uçacağı tahmin ediliyor. Diğer adaylarsa Kopenhag'dan Jonas Wind, Sparta Prag'tan Adam Hlozek ve Sturm Graz'dan Kelvin Yeboah... Terim'in talimatıyla bu oyuncular da yakından izleniyor ve kısa süre içinde kulüpleri ve menajeriyle temasa geçilecek.

TRANSFER HABERİ - Fatih Terim forvetini buldu! Arthur Cabral...

TAM BİR GOL MAKİNESİ
Fatih Terim'in uzun zamandır listesinde yer alan Arthur Cabral, bu sezon İsviçre Ligi'nde çıktığı 11 karşılaşmada 12 gol kaydetti. Toplamda ise 20 karşılaşmada 22 gol, 6 asisti var. Bu nedenle şimdiden Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı. Galatasaray buna rağmen Brezilyalı golcü için şansını zorlamak istiyor.

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