TRANSFER HABERİ - Fatih Terim forvetini buldu! Arthur Cabral...

Diagne'nin katılma ihtimali de yüksek görünüyor. Tüm bunlar üst üste toplanınca forvet transferi bir kez daha gündemin ön sıralarına taşındı. Nitekim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de ocak ayını işaret etti.
RAKAMLAR DAHA DA UÇABİLİR
Deneyımlı hoca, "Hareket halindeyiz. UEFA'da turu geçersek, Ocak ayında bir iki yere veya daha fazla mevkie transfer yapacağız. Arkadaşlar çalışıyor" dedi. Terim'in santrfor favorisi Basel'in gol makinesi Arthur Cabral...
Brezilyalı oyuncunun parçalıyı giymesi için şimdiden çalışmalara başlandı. Çünkü formu böyle devam ederse rakamların uçacağı tahmin ediliyor. Diğer adaylarsa Kopenhag'dan Jonas Wind, Sparta Prag'tan Adam Hlozek ve Sturm Graz'dan Kelvin Yeboah... Terim'in talimatıyla bu oyuncular da yakından izleniyor ve kısa süre içinde kulüpleri ve menajeriyle temasa geçilecek.