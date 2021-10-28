TRANSFER HABERİ - Fatih Terim forvetini buldu! Arthur Cabral...

Diagne'nin katılma ihtimali de yüksek görünüyor. Tüm bunlar üst üste toplanınca forvet transferi bir kez daha gündemin ön sıralarına taşındı. Nitekim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de ocak ayını işaret etti.

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Deneyımlı hoca, "Hareket halindeyiz. UEFA'da turu geçersek, Ocak ayında bir iki yere veya daha fazla mevkie transfer yapacağız. Arkadaşlar çalışıyor" dedi. Terim'in santrfor favorisi Basel'in gol makinesi Arthur Cabral...