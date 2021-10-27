GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'dan sakatlık açıklaması! "Aklımdaki tek hedef..."

"Benim için kolay bir zaman değil ama bu durumdan da bir tecrübe ediniyorum. Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum. Aklımda tek bir hedef var; hepinizin önünde sahalara geri dönmek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak."