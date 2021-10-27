GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'dan sakatlık açıklaması! "Aklımdaki tek hedef..."

Galatasaray'ın genç sağ beki Sacha Boey, yaşadığı sakatlık sonrası UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçında forma giymiş ancak karşılaşmayı tamamlayamamıştı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Fransız futbolcu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
"Sevgili taraftarlar, sizlere şu anki durumumu ve sahadaki eksikliğimi anlatmak için yazıyorum... Bildiğiniz gibi sakatlığım, takımda olmamı ve Galatasaray'ın renklerini gururla savunmamı engelliyor."
"Benim için kolay bir zaman değil ama bu durumdan da bir tecrübe ediniyorum. Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum. Aklımda tek bir hedef var; hepinizin önünde sahalara geri dönmek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak."