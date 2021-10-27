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GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'dan sakatlık açıklaması! "Aklımdaki tek hedef..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'dan sakatlık açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalıştığını ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 21:27
GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'dan sakatlık açıklaması! "Aklımdaki tek hedef..."

Galatasaray'ın genç sağ beki Sacha Boey, yaşadığı sakatlık sonrası UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçında forma giymiş ancak karşılaşmayı tamamlayamamıştı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Fransız futbolcu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'dan sakatlık açıklaması! "Aklımdaki tek hedef..."

"Sevgili taraftarlar, sizlere şu anki durumumu ve sahadaki eksikliğimi anlatmak için yazıyorum... Bildiğiniz gibi sakatlığım, takımda olmamı ve Galatasaray'ın renklerini gururla savunmamı engelliyor."

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'dan sakatlık açıklaması! "Aklımdaki tek hedef..."

"Benim için kolay bir zaman değil ama bu durumdan da bir tecrübe ediniyorum. Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum. Aklımda tek bir hedef var; hepinizin önünde sahalara geri dönmek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak."

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