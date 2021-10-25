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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Beşiktaş derbisinde Morutan'a özel görev!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Kritik mücadelede teknik direktör Fatih Terim'in Rumen yıldız Olimpiu Morutan'a özel bir görev vereceği ifade edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 09:52
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Beşiktaş derbisinde Morutan'a özel görev!

Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor... Galatasaray, 10. hafta maçında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu derbide en kritik görevi Rumen yıldız Morutan'a verdi.

Takvim'de yer alan habere göre Morutan'dan oyun kurucu kanat görevini yerine getirmesini isteyen tecrübeli teknik adam, ters kanattan gelecek ataklarda da oyuncusunu sürpriz golcü olarak kullanmayı planlıyor.

Terim, Morutan'ı son haftaların formda ismi Kerem Aktürkoğlu ve vatandaşı Cicaldau ile birlikte kullanacak.

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