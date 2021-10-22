TRANSFER HABERİ - Felipe Melo'da işlem tamam! Forma numarası...

EN İYİ DÖNEMİYDİ

Melo kariyerinde sırasıyla Flamengo, Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing, Almeira, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter ve Palmeiras formaları giydi. Brezilyalı yıldız en çok maça 164 kez ile Palmeiras'ta çıktı ve 8 gol, 6 asistle oynadı. Sambacı, G.Saray'da ise 154 maça çıktı ancak 18 gol, 12 asistle kariyerinin en verimli dönemini G.Saray'da yaşadı.