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GALATASARAY HABERLERİ - Rus basını Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını böyle gördü!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki üçüncü maçına Rusya deplasmanında çıkan Galatasaray, rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Rus basını ise Lokomotiv Moskova'ya ağır eleştiriler yöneltti. İşte o manşetlerden bazıları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 07:39 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 07:52
GALATASARAY HABERLERİ - Rus basını Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını böyle gördü!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü karşılaşmasında Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti Rus basınında geniş yankı uyandırırken, Lokomotiv'e ağır eleştiriler yapıldı. İşte o manşetlerden bazıları...

GALATASARAY HABERLERİ - Rus basını Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını böyle gördü!

SPORTMAIL

"Lokomotiv, Galatasaray'a karşı Avrupa Ligi maçını kaybetti"

GALATASARAY HABERLERİ - Rus basını Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını böyle gördü!

SPORTS

Site, bir diğer Rus ekibi Zenit'in Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı son dakika golüyle yenilmesine atıfta bulunurak, "İkisi de kaybetti: Lokomotiv ayrıca grupta sonuncu. Bu hafta Avrupa, acı veriyor" başlığını kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rus basını Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını böyle gördü!

SPORT-EXPRESS

"Lokomotiv, Galatasaray kalesine isabetli şut çekemedi"

GALATASARAY HABERLERİ - Rus basını Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını böyle gördü!

KOMMERSANT

"Lokomotiv çıkmaza girdi"

GALATASARAY HABERLERİ - Rus basını Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını böyle gördü!

SOCCER

"Çok fazla yaygara ve sıfır isabetli şut... Lokomotiv, Galatasaray'a karşı kaybetti"

GALATASARAY HABERLERİ - Rus basını Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını böyle gördü!

RUSSIAN.RT

"Hücumda zayıf kalındı ve rakibin oyuncu değişiklikleri tuttu: Lokomotiv, Galatasaray'a karşı Avrupa Ligi'nde nasıl kaybetti?"

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