GALATASARAY HABERLERİ - Rus basını Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını böyle gördü!

Temsilcimiz Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 'ndeki üçüncü karşılaşmasında Lokomotiv Moskova 'yı deplasmanda 1-0 yenerek gruptaki liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti Rus basınında geniş yankı uyandırırken, Lokomotiv'e ağır eleştiriler yapıldı. İşte o manşetlerden bazıları...

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Site, bir diğer Rus ekibi Zenit'in Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı son dakika golüyle yenilmesine atıfta bulunurak, "İkisi de kaybetti: Lokomotiv ayrıca grupta sonuncu. Bu hafta Avrupa, acı veriyor" başlığını kullandı.