Çift forvet tuttu

Üç hafta önce iç sahada Göztepe'ye karşı ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Galatasaray, ikinci yarıya Diagne-Halil ikilisine dönmüş ve 2-1 kazanmıştı. Aynı taktiği Rize deplasmanında da ikinci 45'te uygulayan Teknik Direktör Fatih Terim, bu kez Konyaspor karşısına ilk 11'de çift forvetle sahaya dizildi. Rize'de 2 gol atan Mostafa'yı ilk 11'e yazan Terim, arkasına Halil'i yardımcı forvet olarak koydu. Sarı-kırmızılıların 4. dakikada attığı golde bu iki isim başroldeydi. Halil'in attığı pasa hareketlenen Mostafa, savunmanın hatasını değerlendirip fileleri sarstı.