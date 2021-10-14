Yüksek istişare kurulu toplandı

Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Eski başkanlar, ikinci başkanlar ve divan kurulu başkanları bir araya geldiği toplantıda geçmişten bugüne değerlendirmelerde bunuldu.
Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Eski başkanlar, ikinci başkanlar ve divan kurulu başkanları bir araya geldiği toplantıda geçmişten bugüne değerlendirmelerde bunuldu. Başkan Elmas, "Bu benim seçimde çok kez bahsettiğim ve yapmayı arzu ettiğim bir toplantıydı. Çok keyifli geçti" dedi.