Haberler Galatasaray Yüksek istişare kurulu toplandı

Yüksek istişare kurulu toplandı

Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Eski başkanlar, ikinci başkanlar ve divan kurulu başkanları bir araya geldiği toplantıda geçmişten bugüne değerlendirmelerde bunuldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Yüksek istişare kurulu toplandı
Galatasaray Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Eski başkanlar, ikinci başkanlar ve divan kurulu başkanları bir araya geldiği toplantıda geçmişten bugüne değerlendirmelerde bunuldu. Başkan Elmas, "Bu benim seçimde çok kez bahsettiğim ve yapmayı arzu ettiğim bir toplantıydı. Çok keyifli geçti" dedi.
SON DAKİKA