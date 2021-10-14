GALATASARAY HABERLERİ - Konyaspor maçına hazırlanan Galatasaray'da Muslera ve Yedlin idmanda yer almadı

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, 1 günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde çift kale oyun ve sonuçlandırma çalışmalarının gerçekleştirildiği aktarıldı. Antrenmanın, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
Milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in bugün ilk kez antrenmanda takımla çalıştığı ifade edildi.
Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin'in ise antrenmanda yer almadığı duyuruldu.
Öte yandan antrenmanın ardından, Victor Nelsson'un doğum gününün kutlandığı bildirildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.