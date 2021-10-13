Son dakika GS haberleri: Sabır taşı çatladı ve mahkemeye başvurdu! Galatasaray'ın Morutan transferi...

"ONLARDAN PARAYI ALMAMIZ GEREKİYOR"

Elimizde bulunan yüzde 9'luk pay için başvuruda bulunduk. Onlardan parayı almamız gerekiyor ama bugün dahi, Morutan'ın ne kadara satıldığı ve Galatasaray'dan paranın ne zaman tahsil edileceğine dair bir bilgi alamadık.

FCSB'ye güvenmememiz gerektiğini biliyoruz. İlk konuşmamızda, bize bunların gizli veriler olduğunu ve bizi bilgilendiremeyeceklerini söylediler. Onlara 2. bir talepte bulundum ve bu kez hiç cevap gelmedi. Dostane bir şekilde çözmeye çalıştık ama kendilerini bulamadık.