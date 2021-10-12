İstişare kurulu toplanıyor

Eski başkanlar, ikinci başkanlar, eski ve yeni divan başkanlarının bir araya geleceği Yüksek İstişare Kurulu toplantısında seçildiği günden bu yana yaptıklarını anlatacak. Özellikle iki Rumen oyuncu için basında çıkan çelişkili haberleri değerlendirecek.

KİMLER KATILACAK?

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısına, Faruk Süren, Alp Yalman, Mehmet Cansun, Abdurrahim Albayrak ve Eşref Hamamcıoğlu'nun katılması bekleniyor. Eski başkanlardan Adnan Polat ile Hamdi Yasaman ve Yiğit Şardan'ın da toplantıda yer alma ihtimali bulunuyor.