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GALATASARAY HABERLERİ - Mısır basınından Fatih Terim'e flaş sözler! "Onu utandırdı"

Spor haberleri... Galatasaray'ın son haftalardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan golcü oyuncusu Mostafa Mohamed, uzun süredir gol atamaması sonrasında Terim tarafından ilk 11'de tercih edilmemeye başlanmıştı. Mısırlı golcü ülkesinin milli takımında şık bir gol atarken, Mısır basını Terim için flaş sözler kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 22:29
GALATASARAY HABERLERİ - Mısır basınından Fatih Terim'e flaş sözler! "Onu utandırdı"

MİLLİ TAKIMDA YİNE ATTI

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, milli takımda gol sevinci yaşamaya devam ediyor. Dünya Kupası elemelerinde Gabon ile 1-1 berabere sona eren karşılaşmada fileleri havalandıran Mostafa Mohamed, Libya karşısında 1 gol atıp 1 de asist yaparak yıldızlaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mısır basınından Fatih Terim'e flaş sözler! "Onu utandırdı"

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNE DAMGA VURDU

Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası elemelerinde rakip kaleye en fazla şu çeken (12) oyuncu olan golcü futbolcu 10 isabetli şut çekerek bu alanda önemli katkı verdi. Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası eleme grubunda 2 gol 1 asistle büyük katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mısır basınından Fatih Terim'e flaş sözler! "Onu utandırdı"

MISIR BASININDAN OLAY TERİM SÖZLERİ

Mısır basını Mostafa Mohamed'in artan formuna dikkat çekerek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Muhammed'e karşı tutumunu eleştirdi. Koora 11 adlı internet sitesi "Mostafa Mohamedharika yetenekleriyle Fatih Terim ve onu eleştirenkeri utandırdı" başlığını kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mısır basınından Fatih Terim'e flaş sözler! "Onu utandırdı"

'TERİM, MUHAMMED'İ BASKI ALTINA SOKTU'

Haberin detayında ise "Mostafa Mohamed, Galatasaray'daki teknik direktörünün kötü muamelesi nedeniyle en kötü futbol dönemini yaşıyor. Her zaman medya aracılığıyla saldıran Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i ağır bir baskı altına sokarak, futbolunda düşüşe neden oldu." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mısır basınından Fatih Terim'e flaş sözler! "Onu utandırdı"

'MUHAMMED'DEN HARİKA KAFA'

Btloat sitesi ise "Mostafa Mohamed'den harika kafa" başlığını kullandı. Haberin detayında "Mostafa Mohamed, Mısır'ın Libya'ya attığı golü kaydetti. Mostafa Mohamed harika bir kafa golüne imza attı." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mısır basınından Fatih Terim'e flaş sözler! "Onu utandırdı"

MUHAMMED'E DEV ÖVGÜ

Almasryalyoum adlı site ise Mostafa Mohamed'in muhteşem bir kafa golü atıtğını belirterek "Muhammed, Mısır'ın Libya'ya attığı ikinci golde harika bir kafa vuruşu yaptı." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mısır basınından Fatih Terim'e flaş sözler! "Onu utandırdı"

İLK GOLLERİNİ ÇAYKUR RİZESPOR'A ATTI

Mısır Milli Takımı ile gollerine devam eden Mohamed, Galatasaray'la bu sezon ilk gollerini Çaykur Rizespor karşısında kaydetmişti. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mısır basınından Fatih Terim'e flaş sözler! "Onu utandırdı"

'G.SARAY İLE DEVAM EDECEĞİM'

Mostafa Mohamed, Bordeaux'ya transferinin iptali sonrası "Milli Takım Teknik Direktörü Hossam EL-Badri'den izin aldıktan sonra Bordeaux'ya imza atmak için Fransa'ya gittim. Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu ve Bordeaux'ya transferim gerçekleşmedi. Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim." açıklamasını yapmıştı.

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