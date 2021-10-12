GALATASARAY HABERLERİ - Mısır basınından Fatih Terim'e flaş sözler! "Onu utandırdı"

Mısır Milli Takımı ile gollerine devam eden Mohamed, Galatasaray 'la bu sezon ilk gollerini Çaykur Rizespor karşısında kaydetmişti. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.

'G.SARAY İLE DEVAM EDECEĞİM'

Mostafa Mohamed, Bordeaux'ya transferinin iptali sonrası "Milli Takım Teknik Direktörü Hossam EL-Badri'den izin aldıktan sonra Bordeaux'ya imza atmak için Fransa'ya gittim. Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu ve Bordeaux'ya transferim gerçekleşmedi. Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim." açıklamasını yapmıştı.