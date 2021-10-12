GALATASARAY HABERLERİ - Mısır basınından Fatih Terim'e flaş sözler! "Onu utandırdı"

'TERİM, MUHAMMED'İ BASKI ALTINA SOKTU'
Haberin detayında ise "Mostafa Mohamed, Galatasaray'daki teknik direktörünün kötü muamelesi nedeniyle en kötü futbol dönemini yaşıyor. Her zaman medya aracılığıyla saldıran Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i ağır bir baskı altına sokarak, futbolunda düşüşe neden oldu." ifadelerine yer verildi.
'MUHAMMED'DEN HARİKA KAFA'
Btloat sitesi ise "Mostafa Mohamed'den harika kafa" başlığını kullandı. Haberin detayında "Mostafa Mohamed, Mısır'ın Libya'ya attığı golü kaydetti. Mostafa Mohamed harika bir kafa golüne imza attı." ifadeleri kullanıldı.
MUHAMMED'E DEV ÖVGÜ
Almasryalyoum adlı site ise Mostafa Mohamed'in muhteşem bir kafa golü atıtğını belirterek "Muhammed, Mısır'ın Libya'ya attığı ikinci golde harika bir kafa vuruşu yaptı." ifadelerini kullandı.