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Fatih Terim'den flaş Arda Turan kararı! Gelecek sezon...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Fatih Terim'in talepleri doğrultusunda ilerleyen Cimbom, gelecek sezon Arda Turan'ın takımda kalıp kalmayacağına dair son kararı verdi. Peki, Fatih Terim'in Arda Turan kararı ne oldu? İşte detaylar... | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 15:48
Fatih Terim'den flaş Arda Turan kararı! Gelecek sezon...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ı yeni sezonda teknik ekibine dahil ediyor. Arda Turan, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini yürütecek.

Fatih Terim'den flaş Arda Turan kararı! Gelecek sezon...

Hatırlanacağı üzere Selçuk İnan da futbolu bırakmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in ekibine dahil olmuştu. Tecrübeli teknik adamın yardımcıları arasında Necati Ateş de yer alıyor.

Fatih Terim'den flaş Arda Turan kararı! Gelecek sezon...

Akşam'ın haberine göre Galatasaray'ın, sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Arda Turan, sezon öncesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giymiş, Süper Lig'in ilk haftasında da sadece 7 dakika süre alabilmişti. Ardından ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan yaklaşık 2 aydır forma giyemiyor.

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