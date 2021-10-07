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GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a büyük övgü! "Dünya yıldızı olabilir"

Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Olimpiu Morutan gösterdiği performansla alkış aldı. Galatasaray formasını sırtına geçirdikten sonra Romanya A Milli Takımı'na ilk kez davet edilen Olimpiu Morutan'a övgü dolu sözler geldi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 07:09
GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a büyük övgü! "Dünya yıldızı olabilir"

Galatasaray formasını sırtına geçirdikten sonra Romanya A Milli Takımı'na ilk kez davet edilen Olimpiu Morutan'a övgü dolu sözler geldi. 22 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Botoşani'nin sahibi Valeriu Iftime, Romanya'da Sport Romania kanalına demeç verdi.

Iftime, "Onu gerçekten seviyorum. Kendine güveni var. Yeteneği var. Ancak daha çok çalışması lazım. Eğer futbol zekasını kullanırsa o zaman harika futbolcu olur. Eğer kullanamazsa o zaman yetenekleriyle kalır. Ben futbol zekasını kullanabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'da iyi bir gelişim sağlayacaktır. Dünya yıldızı olabilir" dedi.

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