Transferin son gününde Rayo Vallecano'ya giden Radamel Falcao çok mutlu. Sarı-kırmızılılardan fesih bedeli için 3 milyon euro kapan Kolombiyalı futbolcu attığı goller sonrası milli takımdan davet aldı. 35 yaşındaki futbolcunun bu sezon 3 golü bulunuyor.
Transferin son gününde Rayo Vallecano'ya giden Radamel Falcao çok mutlu. Sarı-kırmızılılardan fesih bedeli için 3 milyon euro kapan Kolombiyalı futbolcu attığı goller sonrası milli takımdan davet aldı. 35 yaşındaki futbolcunun bu sezon 3 golü bulunuyor.