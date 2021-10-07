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Falcao çok mutlu

Transferin son gününde Rayo Vallecano'ya giden Radamel Falcao çok mutlu. Sarı-kırmızılılardan fesih bedeli için 3 milyon euro kapan Kolombiyalı futbolcu attığı goller sonrası milli takımdan davet aldı. 35 yaşındaki futbolcunun bu sezon 3 golü bulunuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Falcao çok mutlu
Transferin son gününde Rayo Vallecano'ya giden Radamel Falcao çok mutlu. Sarı-kırmızılılardan fesih bedeli için 3 milyon euro kapan Kolombiyalı futbolcu attığı goller sonrası milli takımdan davet aldı. 35 yaşındaki futbolcunun bu sezon 3 golü bulunuyor.
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