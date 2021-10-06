GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi transfer teması! İstanbul'a geliyorlar

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek ligde 14 puana ulaştı. Sarı kırmızılılar, milli araya moralli girerken, transfer çalışmaları da hız kazandı.
Cimbom'da, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Ocak ayı transfer dönemi için transfer harekatı devam ediyor. Aslan'da, kadroya katılması planlanan oyuncular için izleme komitesinin vereceği rapor bekleniyor.
Burak Elmas ve yönetimi, takımdaki maaş bütçesini azaltmak adına ayrılması beklenen oyuncular için çalışmalar yaparken, sarı kırmızılılara flaş bir transfer teklifi geldi.
İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...