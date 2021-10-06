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GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi transfer teması! İstanbul'a geliyorlar

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla göz dolduran ve A Milli Takım'a yükselen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Bir süredir genç futbolcuyu takip eden Almanya Bundesliga ekibinin, milli arada İstanbul'a geleceği ve Galatasaray yetkilileriyle resmi girişimlere başlayacağı iddia edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 12:48 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 13:07
GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi temas! İstanbul'a geliyorlar

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek ligde 14 puana ulaştı. Sarı kırmızılılar, milli araya moralli girerken, transfer çalışmaları da hız kazandı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi temas! İstanbul'a geliyorlar

Cimbom'da, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Ocak ayı transfer dönemi için transfer harekatı devam ediyor. Aslan'da, kadroya katılması planlanan oyuncular için izleme komitesinin vereceği rapor bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi temas! İstanbul'a geliyorlar

Burak Elmas ve yönetimi, takımdaki maaş bütçesini azaltmak adına ayrılması beklenen oyuncular için çalışmalar yaparken, sarı kırmızılılara flaş bir transfer teklifi geldi.

İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi temas! İstanbul'a geliyorlar

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN İSTANBUL'A GELİYORLAR!
Yeni Asır'ın haberine göre, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na, Almanya Ligi takımlarından Wolfsburg talip oldu. 22 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başlayan yeşil beyazlı kulübün yetkilileri, milli arada İstanbul'a gelecek.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi temas! İstanbul'a geliyorlar

Milli oyuncunun, sarı kırmızılılarla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Galatasaraylı yetkililerin Kerem için kapıyı en az 10 milyon Euro'dan açmayı planladığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi temas! İstanbul'a geliyorlar

Güncel piyasa deperi 3.5 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimi sezonun başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı. Sezon içerisinde gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız, başarılı performansıyla milli takıma çağrılmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi temas! İstanbul'a geliyorlar

Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maça çıkarken 6 gol, 3 asist kaydetmişti. Kerem bu sezon şu ana kadar çıktığı 16 karşılaşmada ise 3 gol, 3 de asistle oynadı. 1.73 boyundaki futbolcu, kariyerinde Karacabey Bld, BB Bodrumspor ve Başakşehir U21'de oynamıştı.

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