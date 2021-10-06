GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi transfer teması! İstanbul'a geliyorlar

Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maça çıkarken 6 gol, 3 asist kaydetmişti. Kerem bu sezon şu ana kadar çıktığı 16 karşılaşmada ise 3 gol, 3 de asistle oynadı. 1.73 boyundaki futbolcu, kariyerinde Karacabey Bld, BB Bodrumspor ve Başakşehir U21'de oynamıştı.