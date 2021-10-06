GALATASARAY HABERİ - Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e salvolar! "Sen İmparatore'sin!"

Dün nerdeyse tam bir sayfa, Fatih Terim 'in gecenin bir yarısı yaptığı basın toplantısını yorumlarken "Uzun tuttum, çünkü bizim medya Fatih Terim eleştirisi yazamaz" demiştim. Dediğim oldu. Bu sabah belli başlı gazetelere baktım... Hakemlerden söz etmeyen, soru da sordurmayan Terim, bir Galatasaray destanı anlatmıştı.

Dün Fatih'i eleştiren üç satır vardı, sadece Hürriyet'te... Yazan da Spor Müdürü kardeşim Mehmet Aslan...

Bakın ne demiş Mehmet... "Bu (konuşma) ne yazık ki bir Fatih Terim klasiği. Beni yanlış anlamayın, dünkü maç için söylemiyorum. Bir hakem hatası ile her takım kazanabilir, kaybedebilir. Galatasaray da hakem hatasıyla kazandı ve kaybetti. Ama Terim'in bu iki duruma verdiği tepki arasında inanılmaz farklılıklar var. Hata onun aleyhine olunca ortalığı ayağa kaldırıyor, lehine olunca 'Geçin bunları' diyor."