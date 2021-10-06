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GALATASARAY HABERİ - Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e salvolar! "Sen İmparatore'sin!"

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in ilk 8 haftası sonunda topladığı 14 puanla 8. sırada bulunan Galatasaray'ın, son oynadığı Rizespor karşılaşmasında alınan galibiyetin yankıları sürüyor. Unutulmayacak bir 90 dakikaya sahne olan karşılaşmada hakem kararları tartışılırken, Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Hıncal Uluç "Fatih Yazamayan Korkaklar" başlığıyla dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte Uluç'un o yazısı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 14:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 14:57
GALATASARAY HABERİ - Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e salvolar! "Sen İmparatore'sin!"

Dün nerdeyse tam bir sayfa, Fatih Terim'in gecenin bir yarısı yaptığı basın toplantısını yorumlarken "Uzun tuttum, çünkü bizim medya Fatih Terim eleştirisi yazamaz" demiştim. Dediğim oldu. Bu sabah belli başlı gazetelere baktım... Hakemlerden söz etmeyen, soru da sordurmayan Terim, bir Galatasaray destanı anlatmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e salvolar! "Sen İmparatore'sin!"

Bugün hâlâ ama Fatih Terim'i yorumlayan yok, ben onun sözlerinin ardındaki gerçekleri anlatırken birer birer...
Öğleden sonra tamamına bakacağım, gazete takımının tümünü ele alıp... "Büyükler, spora yön verenler susarsa, bunlar neye yarar" dersiniz?.. Spor sayfalarının onurunu kurtarmaya yarar.

GALATASARAY HABERİ - Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e salvolar! "Sen İmparatore'sin!"

Dün Fatih'i eleştiren üç satır vardı, sadece Hürriyet'te... Yazan da Spor Müdürü kardeşim Mehmet Aslan...
Bakın ne demiş Mehmet... "Bu (konuşma) ne yazık ki bir Fatih Terim klasiği. Beni yanlış anlamayın, dünkü maç için söylemiyorum. Bir hakem hatası ile her takım kazanabilir, kaybedebilir. Galatasaray da hakem hatasıyla kazandı ve kaybetti. Ama Terim'in bu iki duruma verdiği tepki arasında inanılmaz farklılıklar var. Hata onun aleyhine olunca ortalığı ayağa kaldırıyor, lehine olunca 'Geçin bunları' diyor."

GALATASARAY HABERİ - Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e salvolar! "Sen İmparatore'sin!"

Aynen öyleydi Fatih Hocam... Hakemi soran muhabiri "Geçin bunları... Zaferin keyfini yaşayalım, izin verin de" dedi... Lig sonuncusunu hakemle yenmek zafer, kutlanacak zaferse Hocam, sen niye seni yenenlerin zafer sevincini kursaklarında bırakıyor ve ortalığı darmadağın ediyorsun?.. Pardon!.. Bu da soru mu?..

GALATASARAY HABERİ - Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e salvolar! "Sen İmparatore'sin!"

Sen "İmparatore"sin Hocam... Ötekiler ölene dek savaşmaya mahkum gladyatörler... Yani ölerek zenginleri mutlu eden Köleler!...

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