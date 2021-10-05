GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao kulübeye mahkum oldu! Sebebi...

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Gutsavo Assunçao konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Genç futbolcu, henüz sarı kırmızılı kulüpte istediğini alamadı.
SADECE 1 MAÇ OYNADI
Gustavo Assunçao, Galatasaray formasıyla sadece 1 müsabakada rol alabildi. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın 6. haftada oynadığı Kayserispor maçında 90 dakika forma giymişti.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın daha sonra oynadığı 3 maçında da kulübeden ayrılamadı.
TAKIMA HAZIR DEĞİL
Bununla beraber Gustavo Assunçao'nun, Galatasaray'ın ritmine ayak uyduramadığı ve henüz sahaya çıkmaya hazır olmadığı iddia ediliyor.