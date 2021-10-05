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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao kulübeye mahkum oldu! Sebebi...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların yaz transfer sezonunun son anlarında kadrosuna dahil ettiği Paulo Assunçao'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Cimbom, Assunçao için yaptığı transfer açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır." demişti. Genç futbolcu, kulübeden çıkamadı. İşte detaylar... | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 15:58
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao kulübeye mahkum oldu! Sebebi...

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Gutsavo Assunçao konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Genç futbolcu, henüz sarı kırmızılı kulüpte istediğini alamadı.

SADECE 1 MAÇ OYNADI
Gustavo Assunçao, Galatasaray formasıyla sadece 1 müsabakada rol alabildi. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın 6. haftada oynadığı Kayserispor maçında 90 dakika forma giymişti.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın daha sonra oynadığı 3 maçında da kulübeden ayrılamadı.

TAKIMA HAZIR DEĞİL
Bununla beraber Gustavo Assunçao'nun, Galatasaray'ın ritmine ayak uyduramadığı ve henüz sahaya çıkmaya hazır olmadığı iddia ediliyor.

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