GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao kulübeye mahkum oldu! Sebebi...

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Gutsavo Assunçao konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Genç futbolcu, henüz sarı kırmızılı kulüpte istediğini alamadı.

SADECE 1 MAÇ OYNADI

Gustavo Assunçao, Galatasaray formasıyla sadece 1 müsabakada rol alabildi. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın 6. haftada oynadığı Kayserispor maçında 90 dakika forma giymişti.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın daha sonra oynadığı 3 maçında da kulübeden ayrılamadı.

TAKIMA HAZIR DEĞİL

Bununla beraber Gustavo Assunçao'nun, Galatasaray'ın ritmine ayak uyduramadığı ve henüz sahaya çıkmaya hazır olmadığı iddia ediliyor.