Haberler Galatasaray SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'ın yıldızları Göztepe maçı sonrası Rumen basınında manşetleri süsledi!

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'ın yıldızları Göztepe maçı sonrası Rumen basınında manşetleri süsledi!

Galatasaray'da son dakika haberi... Cimbom, Süper Lig'in 7. haftasında, Türk Telekom Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Galatasaray'ın Göztepe maçında Olimpiu Morutan ve Alex Cicaldau oynadığı futbolla alkış topladı. Maç sonrası iki Rumen yıldız da, ülkelerinin basınında manşetleri süsledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 06:50
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'ın yıldızları Göztepe maçı sonrası Rumen basınında manşetleri süsledi!
Galatasaray'ın Romanya'dan iki transferi Alex Cicaldau ve Olimpiu Morutan, Göztepe karşısında tam anlamıyla devleşti. Cicaldau, savunmada ve hücumda harikalar yaratırken Morutan ise rakiplerini ipe dizerek attığı golle kendisine hayran bıraktı. İki yıldız, Türk basınının olduğu kadar Rumen basınında da manşetleri süsledi.

ProSport "Cicaldau'nun pasında Morutan'dan muhteşem gol" başlığını attığı haberin detayında "Morutan'dan harika gol. Topu alır almaz iki oyuncu geçti ve son vuruşu yaparak takımına galibiyeti getirdi" dedi.

Sport sitesi "Morutan ve Cicaldau, Terim'in tılsımları" başlığını attığı haberde "Cicaldau çaprazdan muhteşem bir pas attı. Morutan dribling ile rakiplerini geçerek doğru bir vuruş yaptı" ifadeleri kullanıldı.

Gazeta Sporturilor, "Morutan'ın Galatasaray'daki ilk golü. O bir mücevher" başlığını attı. Haberin detayında ise "Cicaldau tarafından geliştirilen atak Morutan'la son buldu. Morutan zarif bir vuruş yaptı" denildi.

SON DAKİKA