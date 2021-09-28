SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'ın yıldızları Göztepe maçı sonrası Rumen basınında manşetleri süsledi!

ProSport "Cicaldau'nun pasında Morutan'dan muhteşem gol" başlığını attığı haberin detayında "Morutan'dan harika gol. Topu alır almaz iki oyuncu geçti ve son vuruşu yaparak takımına galibiyeti getirdi" dedi.
Sport sitesi "Morutan ve Cicaldau, Terim'in tılsımları" başlığını attığı haberde "Cicaldau çaprazdan muhteşem bir pas attı. Morutan dribling ile rakiplerini geçerek doğru bir vuruş yaptı" ifadeleri kullanıldı.
Gazeta Sporturilor, "Morutan'ın Galatasaray'daki ilk golü. O bir mücevher" başlığını attı. Haberin detayında ise "Cicaldau tarafından geliştirilen atak Morutan'la son buldu. Morutan zarif bir vuruş yaptı" denildi.