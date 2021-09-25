Haberler Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvete yeni aday! Jonas Wind... (GS haberi)

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvete yeni aday! Jonas Wind... (GS haberi)

Son dakika transfer haberi... Sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katan Galatasaray ilk 6 hafta sonunda gol yollarındaki sorununu halen çözebilmiş değil. Hal böyle olunca ocak ayı için arayışlarına erkenden başlayan Sarı-Kırmızılılar transfer için ilk adayını da belirledi. Buna göre Sarı-Kırmızılılar Victor Nelsson eski takım arkadaşı Jons Wind'i listesine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvete yeni aday! Jonas Wind... (GS haberi)

Galatasaray'da ocak ayında gençlik aşısına devam edileceği hem Başkan Burak Elmas hem de Teknik Direktör Fatih Terim tarafından açıklanmıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, forvet bölgesine yeni bir ismi gündemine aldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvete yeni aday! Jonas Wind... (GS haberi)

Kopenhag'da forma giyen 23 yaşındaki santrfor Jonas Wind'in durumu araştırılmaya başlandı. Sezon başında Victor Nelsson'u aynı takımdan kadroya katan sarı-kırmızılı yetkililer, Kopenhag kulübüyle kurduğu yakın ilişkileri kullanarak bu transferi bitirmeye çalışacak. Wind'in bonservisi 5 milyon Euro olarak gözüküyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvete yeni aday! Jonas Wind... (GS haberi)

BU SEZON 15 MAÇ 7 GOL 4 ASİST
Futbola Kopenhag altyapısında başlayan Wind, Şubat 2018'den bu yana A takım forması giyiyor. Bu sezon Danimarka ekibinde 15 maça çıkan Wind, 7 gol atarken 4 de asist yaptı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvete yeni aday! Jonas Wind... (GS haberi)

Wind toplamda ise 101 maçta 42 gol, 23 asistle oynamayı başardı. A Milli Takım formasını da 7 Ekim 2020'den beri giyen Jonas Wind, 12 müsabakaya çıkarken 4 kez fileleri sarsmayı başardı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvete yeni aday! Jonas Wind... (GS haberi)

HAVA TOPLARI ONDAN SORULUR
1.90 boyundaki Jonas Wind attığı kafa golleri ve güçlü penaltı vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 7 kez fileleri sarsan Wind, bunların ikisini penaltıdan, ikisini kafa vuruşuyla kaydetti. İki golü sağ ayağıyla atan 22 yaşındaki santrfor, bir golü ise sol ayağıyla kaydetmeyi başardı.

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