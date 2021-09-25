SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvete yeni aday! Jonas Wind... (GS haberi)

Galatasaray'da ocak ayında gençlik aşısına devam edileceği hem Başkan Burak Elmas hem de Teknik Direktör Fatih Terim tarafından açıklanmıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, forvet bölgesine yeni bir ismi gündemine aldı.
Kopenhag'da forma giyen 23 yaşındaki santrfor Jonas Wind'in durumu araştırılmaya başlandı. Sezon başında Victor Nelsson'u aynı takımdan kadroya katan sarı-kırmızılı yetkililer, Kopenhag kulübüyle kurduğu yakın ilişkileri kullanarak bu transferi bitirmeye çalışacak. Wind'in bonservisi 5 milyon Euro olarak gözüküyor.
BU SEZON 15 MAÇ 7 GOL 4 ASİST
Futbola Kopenhag altyapısında başlayan Wind, Şubat 2018'den bu yana A takım forması giyiyor. Bu sezon Danimarka ekibinde 15 maça çıkan Wind, 7 gol atarken 4 de asist yaptı.