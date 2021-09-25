SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından olan ancak son 4 lig maçından yalnızca 2 puan çıkartabilen Galatasaray, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Sezona büyük umutlarla giren ve ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Aslan, Göztepe'yi yenip olumsuz havayı dağıtmak istiyor.
Teknik adam değişikliğine giden konuk ekip Göztepe de istediği sonuçları alamıyor. Sarı kırmızılılar, Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup etmesinin ardından önce İzmir derbisinde Altay'a son hafta ise sahasında Hatayspor'a mağlup oldu.