Haberler Galatasaray SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de heyecan 7. hafta mücadeleleri sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek. 4 haftalık galibiyet hasretini dindirmek isteyen Aslan hesaplarını 3 puan üzerine kurarken, Göztepe'de galibiyet istiyor. Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Fatih Terim ilk 11'ini büyük oranda belirledi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 13:33
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından olan ancak son 4 lig maçından yalnızca 2 puan çıkartabilen Galatasaray, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

Sezona büyük umutlarla giren ve ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Aslan, Göztepe'yi yenip olumsuz havayı dağıtmak istiyor.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

Teknik adam değişikliğine giden konuk ekip Göztepe de istediği sonuçları alamıyor. Sarı kırmızılılar, Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup etmesinin ardından önce İzmir derbisinde Altay'a son hafta ise sahasında Hatayspor'a mağlup oldu.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük oranda belirledi. İşte G.Saray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

MUSLERA

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

YEDLIN

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

NELSSON

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

LUYINDAMA

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

VAN AANHOLT

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

TAYLAN ANTALYALI

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

BERKAN KUTLU

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

CICALDAU

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

MORUTAN

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

KEREM AKTÜRKOĞLU

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Fatih Terim çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i (GS haberi)

HALİL DERVİŞOĞLU

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