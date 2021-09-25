GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın zorlu maratonu başlıyor! Final Dolmabahçe'de Beşiktaş'a karşı

Süper Lig'in 6. haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 11. sırada bulunan Galatasaray, zorlu bir fikstürle karşı karşıya... Sarı-kırmızılı takım ligde yarın sahasında Göztepe ile 3 puan mücadelesi verecek. Form grafiği düşük olan Galatasaray, Göztepe maçının ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci grup müsabakasını deplasmanda Olympique Marsilya ile oynayacak.

Bu karşılaşmadan 3 gün sonra zorlandığı Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek olan Galatasaray, ardından iç sahada Konyaspor'u konuk edecek. Ligin zorlu ekiplerinden Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Aslan, zorlu fikstürün devamında Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Galatasaray, 25 Ekim'de ise ezeli rakibi Beşiktaş'la final niteliğinde bir derbiye çıkacak.

Önceki 5 karşılaşmadan minimum hasarla çıkmayı planlayan sarı-kırmızılıların Beşiktaş'la oynayacağı derbi mücadelesindeki performansı da merakla bekleniyor.