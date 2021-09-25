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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın zorlu maratonu başlıyor! Final Dolmabahçe'de Beşiktaş'a karşı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de 6 maç sonunda istediği puana ulaşamayan Galatasaray'da tehlike çanları çalıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, ligde ve Avrupa'da olmak üzere 6 maçlık zorlu bir maratona başlıyor. Galatasaray, Dolmabahçe'de Beşiktaş'la adeta final karşılaşmasına çıkacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 11:18
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın zorlu maratonu başlıyor! Final Dolmabahçe'de Beşiktaş'a karşı

Süper Lig'in 6. haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 11. sırada bulunan Galatasaray, zorlu bir fikstürle karşı karşıya... Sarı-kırmızılı takım ligde yarın sahasında Göztepe ile 3 puan mücadelesi verecek. Form grafiği düşük olan Galatasaray, Göztepe maçının ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci grup müsabakasını deplasmanda Olympique Marsilya ile oynayacak.

Bu karşılaşmadan 3 gün sonra zorlandığı Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek olan Galatasaray, ardından iç sahada Konyaspor'u konuk edecek. Ligin zorlu ekiplerinden Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Aslan, zorlu fikstürün devamında Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Galatasaray, 25 Ekim'de ise ezeli rakibi Beşiktaş'la final niteliğinde bir derbiye çıkacak.

Önceki 5 karşılaşmadan minimum hasarla çıkmayı planlayan sarı-kırmızılıların Beşiktaş'la oynayacağı derbi mücadelesindeki performansı da merakla bekleniyor.

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