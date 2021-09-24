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Galatasaray'da rakamlar felaket! 'Nasıl olacak?'

Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in ismi tartışılmaya başlandı. Sarı kırmızılıların son olarak Kayseri'de 3-0 yenildiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Terim, ocak ayını işaret ederken rakamlar 'Nasıl olacak?' dedirtti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'da rakamlar felaket! 'Nasıl olacak?'

Kayserispor maçından sonra iddialı açıklamalar yapmaktan geri durmayan Fatih Terim, "Ocak ayında müthiş Galatasaray geliyor" dedi. Ama herkes kendisini "Nasıl olacak?" demekten alamadı. Çünkü geride kalan 6 haftalık istatistikler dikkate alındığında Galatasaray 3 ay sonrası için pek de umut vermedi. İşte o rakamlar...

Galatasaray'da rakamlar felaket! 'Nasıl olacak?'

56.1'lik topa sahip olma oranıyla 5. sırada

84.4'lük pas yüzdesiyle 5. sırada

Maç başına 14.7 şutla 5. sırada

6 maçta 8 golle 6. sırada

Galatasaray'da rakamlar felaket! 'Nasıl olacak?'

4.5 isabetli şutla 9. sırada.

Kalesine gelen 11.2 şutla kalesine en az şut gelen 9. takım

9 başarılı driplingle 9. sırada.

Galatasaray'da rakamlar felaket! 'Nasıl olacak?'

13.7 hava topu yüzdesiyle 10. sırada.

14.3 top çalmayla 11. sırada

Maç başına 10 kesmeyle 11. sırada

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