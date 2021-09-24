Galatasaray'da rakamlar felaket! 'Nasıl olacak?'

Kayserispor maçından sonra iddialı açıklamalar yapmaktan geri durmayan Fatih Terim, "Ocak ayında müthiş Galatasaray geliyor" dedi. Ama herkes kendisini "Nasıl olacak?" demekten alamadı. Çünkü geride kalan 6 haftalık istatistikler dikkate alındığında Galatasaray 3 ay sonrası için pek de umut vermedi. İşte o rakamlar...