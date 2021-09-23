SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray'ı kara bulutlar sardı! 1 hafta içerisinde... (Gs spor haberi)

MOSTAFA MOHAMED'İN SESSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed, bu sezon henüz golle tanışamadı. Sarı-kırmızılıların büyük beklenti içerisinde olduğu Mısırlı golcünün sessizliği devam ederken, futbolcu son olarak geçen sezon Denizli deplasmanında gol kaydetmişti.

MARCAO'NUN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİYOR

Lazio maçında sahalara geri dönen Marcao, gösterdiği performansla büyük alkış toplarken, Marcao'suz çıkılan iki maçta sarı-kırmızılılar mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda savunmadaki sıkıntı göze çarpmaya devam ediyor.