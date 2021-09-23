Haberler Galatasaray SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray'ı kara bulutlar sardı! 1 hafta içerisinde... (Gs spor haberi)

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray'ı kara bulutlar sardı! 1 hafta içerisinde... (Gs spor haberi)

Son dakika spor haberi... Galatasaray ilk 6 hafta sonunda aldığı 2 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyetle 8 puanla 11. sırada bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar son oynanan Kayserispor mücadelesinden 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, moraller hayli bozuk. Sarı-Kırmızılılar, bir hafta içerisinde tüm kara bulutları dağıtıp önce Göztepe'yi yenmek, sonrasında da Marsilya karşısında istediği sonucu almayı hedefliyor. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:22
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray'ı kara bulutlar sardı! 1 hafta içerisinde... (Gs spor haberi)

Süper Lig'in henüz başı olmasına rağmen son 4 maçta yaşanan puan kayıpları Galatasaray camiasında kara bulutların artmasına neden oldu.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray'ı kara bulutlar sardı! 1 hafta içerisinde... (Gs spor haberi)

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetten 3 gün sonra deplasmanda Yukatel Kayserispor'a da 3-0 yenildi.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray'ı kara bulutlar sardı! 1 hafta içerisinde... (Gs spor haberi)

Kayseri deplasmanına Cicaldau, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu gibi as oyuncuları götürmeyen teknik direktör Fatih Terim ilk 11'de 6 değişiklik yaparken, rakibine sahada üstünlük kuramadı. Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında sahada toplam 10 puan bırakan Sarı-kırmızılılarda kulüp efsanesi teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri sorgulanmaya başladı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray'ı kara bulutlar sardı! 1 hafta içerisinde... (Gs spor haberi)

MOSTAFA MOHAMED'İN SESSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR
Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed, bu sezon henüz golle tanışamadı. Sarı-kırmızılıların büyük beklenti içerisinde olduğu Mısırlı golcünün sessizliği devam ederken, futbolcu son olarak geçen sezon Denizli deplasmanında gol kaydetmişti.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray'ı kara bulutlar sardı! 1 hafta içerisinde... (Gs spor haberi)

MARCAO'NUN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİYOR
Lazio maçında sahalara geri dönen Marcao, gösterdiği performansla büyük alkış toplarken, Marcao'suz çıkılan iki maçta sarı-kırmızılılar mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda savunmadaki sıkıntı göze çarpmaya devam ediyor.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray'ı kara bulutlar sardı! 1 hafta içerisinde... (Gs spor haberi)

GÖZTEPE MAÇIYLA ÇIKIŞ HEDEFLENİYOR
Galatasaray'ın önünde şimdi Göztepe ve Marsilya karşılaşmaları var. Sarı-kırmızılılar bir hafta içerisinde tüm kara bulutları dağıtıp önce Göztepe'yi yenmek, sonrasında da Marsilya karşısında istediği sonucu almayı hedefliyor.

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