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GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'ın menajerinden transfer sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Romanya Ligi ekibi FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son haftalarda rotasyonda fazla şans bulamayan 22 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılacağı gündeme geldi. Rumen futbolcunun menajeri Florin Vulturar söz konusu iddialarla ilgili açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 18:16 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 18:17
GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'ın menajerinden transfer sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Galatasaray'a transfer olduktan sonra hızlı başlayan ancak son haftalarda rotasyonda fazla şans bulamayan Olimpiu Morutan'ın kiralık olarak takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'ın menajerinden transfer sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Sarı-kırmızılıların, Romanya ekibi FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan ile ilgili menajeri Florin Vulturar, oyuncusunun performansıyla ilgili açıklamada bulundu ve söz konusu iddialara cevap verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'ın menajerinden transfer sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

"GALATASARAY'DAN AYRILMASI GÜNDEMDE DEĞİL"
Oyuncunun kiralık ayrılacağı iddialarının doğru olmadığını söyleyen Vulturar, "Morutan'ın Galatasaray'dan ayrılması gündemde değil, kiralık olsa bile ayrılmayacak. Türkiye'de hiçbir dayanağı olmayan bilgiler var. Kimse bana ya da oyuncuya böyle bir şey söylemedi. Kulüpteki herkes ondan çok memnun." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'ın menajerinden transfer sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

"ZAMANA İHTİYACI VAR"
22 yaşındaki oyuncunun tam olarak hazır olmadığını vurgulayan menajer, "Şu anda takımın geri kalanıyla aynı fiziksel seviyede olmadığı doğru, yüzde 100 durumda değil ama olacak. Fatih Terim ondan memnun. Henüz yolun başında, zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'ın menajerinden transfer sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

Galatasaray'da 5 maça çıkan Morutan, henüz gol atamazken 1 asist yaptı. Rumen futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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