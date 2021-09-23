GALATASARAY HABERLERİ: Morutan'ın menajerinden transfer sözleri! Takımdan ayrılacak mı?

"GALATASARAY'DAN AYRILMASI GÜNDEMDE DEĞİL"

Oyuncunun kiralık ayrılacağı iddialarının doğru olmadığını söyleyen Vulturar, "Morutan'ın Galatasaray'dan ayrılması gündemde değil, kiralık olsa bile ayrılmayacak. Türkiye'de hiçbir dayanağı olmayan bilgiler var. Kimse bana ya da oyuncuya böyle bir şey söylemedi. Kulüpteki herkes ondan çok memnun." dedi.