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Mostafa Mohamed Kayserispor - Galatasaray maçında oynayacak mı? Fatih Terim kararını verdi!

Galatasaray'da son dakika haberi... Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a mağlup olan sarı kırmızılılar, Kayserispor maçı ile çıkış arıyor. Bununla beraber Bordeaux’ya transferi suya düşse de idmanda vites küçültmeyen Mostafa Mohamedin, Kayseri’de forma giymeye hazır olduğu öğrenildi. Mısırlı, dayanıklılık testlerinin de en iyisi durumunda. İşte detaylar... | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Mostafa Mohamed Kayserispor - Galatasaray maçında oynayacak mı? Fatih Terim kararını verdi!

Transferin son günü Fransa'ya uçan ve Bordeaux için sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed, kulüpler arasında anlaşma sağlanamadığı için Galatasaray'a dönmüştü. Takıma küsmeyen ve idmanlarda iyi çalışan Mohamed'den, hocası Fatih Terim faydalanmaya karar verdi. Trabzonspor, Lazio ve Alanyaspor maçlarında oyuna ikinci yarıda giren Mısırlı forvet, bugün Kayseri deplasmanında ilk 11'de olacak. Terim, Halil Dervişoğlu'nun takım içindeki rakibini Diagne değil Mohamed olarak görüyor.

YAĞ ORANI EN DÜŞÜK İKİNCİ FUTBOLCU OLDU
Sabah'ın haberine göre, geçen hafta Florya'da yapılan fiziksel dayanıklılık testlerinde Mostafa Mohamed'in en iyi sonuçları veren isim olduğu da ortaya çıktı. Genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük ikinci oyuncu olan Mısırlı forvet, fiziksel olarak da hazır bir görüntü çizdi. Alanyaspor maçında 7 şut denemesinde isabet sağlayamayan 24 yaşındaki oyuncu, gol hasretine Kayseri'de son vermek için tam konsantre oldu.

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