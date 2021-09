Galatasaray Kayserispor karşısında çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Son olarak Alanyaspor'a yenilerek büyük bir moral bozukluğu yaşayan Cimbom, çıktığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı, galibiyet elde edemedi. Ligin ilk iki haftasında Giresunspor ve Hatayspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı, beşinci haftada ise Aytemiz Alanyaspor'a yenildi.



BERKAN, CICALDAU VE HALİL DERVİŞOĞLU YOK



Son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini alabilen Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Bu nedenle sarı-kırmızılılar Kayseri maçına büyük önem verirken teknik direktör Fatih Terim bugün takımda önemli değişikler yapacak. Tecrübeli hoca, takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nu maç kadrosuna almadı. Bu oyuncuların yerine Aytaç Kara, Feghouli ve Mostafa Mohamed'in görev yapması bekleniyor. Ayrıca formsuz Taylan da kulübeye çekilecek Aytaç forma şansı bulacak.



EKSİKLER CAN SIKIYOR



Galatasaray'da Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden dolayı 8 maç ceza alan Marcao, Kayserispor karşılaşmasında da oynayamayacak. Sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey, Kayseri ile oynanacak mücadelede yer alamayacak. Ayrıca sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz da kadroya dahil edilmedi.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Onur, Ramazan, Yasir, Attamah, Gökhan, Emrah, İbrahim, Mensah, Thiam.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç, Morutan, Feghouli, Kerem, Mohamed.