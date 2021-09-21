Son dakika Galatasaray haberi: Benfica'dan flaş hamle! Gedson Fernandes... (GS spor haberi)

Benfica, Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncu Gedson Fernandes için flaş bir hamle yaptı. Sarı kırmızılıların Benfica'ya göre yüksek maaş teklifi nedeniyle Portekiz ekibi, Gedson Fernandes'in yıllık ücretinde iyileştirmeye gitme kararı aldı.

A Bola'nın haberine göre; Gedson Fernandes, 2018'de imzaladığı ve 2023'te sona erecek sözleşmesi kapsamında Benfica'dan yıllık 540 bin Euro ücret kazanmakta. Galatasaray'ın çok daha iyi bir sözleşme teklifi sunmuş olması nedeniyle Portekiz ekibi, Gedson Fernandes'in sözleşmesini yenilemeyi planlıyor.