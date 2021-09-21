Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Benfica'dan flaş hamle! Gedson Fernandes... (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberi: Benfica'dan flaş hamle! Gedson Fernandes... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Gedson Fernandes ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Benfica, sarı kırmızılıların istediği yıldız oyuncu için flaş bir hamle yaptı. Galatasaray'ın Benfica'ya göre yüksek maaş teklifi nedeniyle Portekiz ekibi, Gedson Fernandes'in yıllık ücretinde iyileştirmeye gitme kararı aldı. Fernandes'e yeni sözleşme önermeye hazırlanılıyor. | Son dakika Galatasaray habeleri (GS spor haberi) | fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 14:54
Son dakika Galatasaray haberi: Benfica'dan flaş hamle! Gedson Fernandes... (GS spor haberi)

Benfica, Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncu Gedson Fernandes için flaş bir hamle yaptı. Sarı kırmızılıların Benfica'ya göre yüksek maaş teklifi nedeniyle Portekiz ekibi, Gedson Fernandes'in yıllık ücretinde iyileştirmeye gitme kararı aldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Benfica'dan flaş hamle! Gedson Fernandes... (GS spor haberi)

A Bola'nın haberine göre; Gedson Fernandes, 2018'de imzaladığı ve 2023'te sona erecek sözleşmesi kapsamında Benfica'dan yıllık 540 bin Euro ücret kazanmakta. Galatasaray'ın çok daha iyi bir sözleşme teklifi sunmuş olması nedeniyle Portekiz ekibi, Gedson Fernandes'in sözleşmesini yenilemeyi planlıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Benfica'dan flaş hamle! Gedson Fernandes... (GS spor haberi)

GALATASARAY'DAN 650 BİN EURO

Galatasaray, 2020-21 sezonunun ikinci yarısı için Gedson Fernandes'i kiralarken Portekizli oyuncu sezonun ikinci yarısı adına 650 bin Euro kazanmıştı. Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transferinin başarısız olması Benfica'nın onu kadroda tutabilmesi adına bir ücret iyileştirmesi yapması gerekliliğini doğurmuş durumda.

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