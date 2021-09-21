Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatsaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | GS MAÇI CANLI

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Galatasaray, Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor - Galatasaray maçı detayları...

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ROTASYON BEKLENİYOR!

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuşan Fatih Terim, "Rotasyon yapmalı mıyım yapmamalı mıyım diye çok düşünmüştüm. Demek ki yapmalıymışım." ifalerine yer vermişti. Fatih Terim'in Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri dinlendirmesi bekleniyor. Kayserispor maçında Gustavo Assunçao'nun 11 başlaması bekleniyor.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU!

Batı Balkon: C-D-E Blok - 125 TL

Batı Balkon: B-F-G Blok - 95 TL

Batı Alt: C-D-E Blok - 85 TL

Batı Alt: B-F-G Blok - 75 TL

Doğu Alt: C-D-E Blok - 65 TL

Doğu Alt: A-B-F-G Blok - 55 TL

Doğu Üst: Tüm Bloklar - 45 TL

Kuzey Üst: Tüm Bloklar - 35 TL

Güney Alt: Tüm Bloklar - 35 TL