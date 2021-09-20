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Son dakika Galatasaray haberleri | Diagne krizi! Alanyaspor maçının ardından flaş paylaşım

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırlarken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı kırmızılılarda son iki resmi maçta süre alamayan Diagne, Alanyaspor karşılaşmasında ise kadroda yer almadı. Senegalli golcü, maçın ardından flaş bir paylaşıma imza attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 18:06
Son dakika Galatasaray haberleri | Diagne krizi! Alanyaspor maçının ardından flaş paylaşım

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ve 2 kez kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, bu sezona fırtına gibi başlamıştı. PSV ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçında takımının tek golünü atan Diagne, St. Johnstone ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında da fileleri havalandırmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Diagne krizi! Alanyaspor maçının ardından flaş paylaşım

Avrupa'dan sonra Süper Lig'in ilk maçı olan Giresunspor karşısında da golle buluşan Diagne, Halil Dervişoğlu'nun transfer edilmesinin ardından Fatih Terim tarafından yedek kulübesine çekildi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Diagne krizi! Alanyaspor maçının ardından flaş paylaşım

MAÇ ÖNCESİ OLAY PAYLAŞIM

Mbaye Diagne, Fatih Terim'in bu kararına sosyal medya hesabından isim vermeden tepki gösterdi. Diagne paylaşımında "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz." ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Diagne krizi! Alanyaspor maçının ardından flaş paylaşım

ALANYA YENİLGİSİNİN ARDINDAN...

Diagne bu paylaşımının ardından Fatih Terim tarafından Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Maç kadrosuna alınmayan Diagne, Alanyaspor'un galip gelmesinin ardından tepki çeken bir paylaşımda daha bulundu ve ardından Instagram adresini kapattı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Diagne krizi! Alanyaspor maçının ardından flaş paylaşım

Taraftarların tepki gösterdiği Mbaye Diagne, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yapmış olduğu paylaşımla bir kez daha gündeme geldi. Milliyet'in haberine göre Terim'in Diagne ile ilgili kadro dışı kararı verip vermeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Diagne krizi! Alanyaspor maçının ardından flaş paylaşım

Geçtiğimiz sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, Premier Lig'de iyi bir sezon geçirmiş ve kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a geri dönmüştü.

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