Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den flaş Diagne kararı!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Ligde henüz mağlup olmayan Aslan, 2 galibiyet 2 beraberlik ile 8 puanda bulunuyor.

Mutlak 3 puan için sahaya çıkan Galatasaray'da, flaş bir gelişme de yaşandı. Son olarak Kasımpaşa maçında forma giyen ve devre arasında oyundan alınan Diagne, daha sonrasında oynanan Trabzonspor ve Lazio karşılaşmalarında süre almamıştı. Senegalli golcü, Fatih Terim tarafından Alanyaspor maçı kadrosuna da alınmadı.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz." notunu düşmüş, daha sonra bu paylaşımını kaldırmıştı.