Rumenlere tam not

Avrupa Ligi'nde G.Saray'ın Lazio'yu 1-0 mağlup ettiği maçın ardından İtalyan gazeteciler, Morutan ve Cicaldau'nun performansları hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Rumen oyuncularla ilgili, "Galatasaray, Lazio savunmasına sürekli baskı yaptı. Morutan her an oyunun akışını ve rengini değiştirebilecek işler yaptı. Cicaldau ise doğru zamanda doğru yerde olabilme yeteneğine sahip. Pozisyonlara girdi, goller kaçırdı ama çok faydalı bir oyuncu" dedi. İtalyanlar ayrıca, Morutan ve Cicaldau'nun ardından en yüksek puanı Kerem Aktürkoğlu'na verdi.