Galatasaray Mostafa Mohamed'den para kazanmaya hazırlanıyor! Zamalek geri istedi ve o rakama...

Galatasaraylı Mostafa Mohamed ile ilgili Mısır basınında flaş bir gelişme okuyuculara aktarıldı. Buna göre Mohamed, bonservisinin bulunduğu Zamalek'e geri dönebilir.
Galatasaray'da mutsuz olduğu bilinen Mostafa Mohamed'i sarı kırmızılılardan isteyen Zamalek kulübü, konu ile ilgili görüşmelere başladı.
CİMBOM AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaraylı yetkililer, Mostafa Mohamed'in ayrılığına sıcak bakıyor. Teknik heyet ve yönetim, oyuncunun artık takıma bir fayda sağlamayacağı görüşüne hakim.