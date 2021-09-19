Galatasaray Mostafa Mohamed'den para kazanmaya hazırlanıyor! Zamalek geri istedi ve o rakama...

Bununla beraber Galatasaray yönetimi, Zamalek'in geri istediği Mostafa Mohamed ile ilgili son kararını da Mısır kulübüne iletti. Şu anda kiralık kontratı devam eden Mostafa Mohamed'in geri dönüşü halinde Cimbom, Zamalek'ten 1.5 milyon dolar fesih ücreti talep etti.