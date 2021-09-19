Haberler Galatasaray Galatasaray Mostafa Mohamed'den para kazanmaya hazırlanıyor! Zamalek geri istedi ve o rakama...

Galatasaray Mostafa Mohamed'den para kazanmaya hazırlanıyor! Zamalek geri istedi ve o rakama...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların sezon başında Bordeux'a yolcu etmesine karşın transferin son anda iptal olan golcüsü Mostafa Mohamed ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Mısır basınında yer alan iddiaya göre Zamalek kulübü, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'dan geri istedi. Sezon sonunda kadar kiralık sözleşmesi devam eden Mostafa Mohamed ile ilgili sarı kırmızılılar cevabın verdi: Geri almak istiyorsanız o parayı verirsiniz! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 12:58
Galatasaray Mostafa Mohamed'den para kazanmaya hazırlanıyor! Zamalek geri istedi ve o rakama...

Galatasaraylı Mostafa Mohamed ile ilgili Mısır basınında flaş bir gelişme okuyuculara aktarıldı. Buna göre Mohamed, bonservisinin bulunduğu Zamalek'e geri dönebilir.

Galatasaray Mostafa Mohamed'den para kazanmaya hazırlanıyor! Zamalek geri istedi ve o rakama...

Galatasaray'da mutsuz olduğu bilinen Mostafa Mohamed'i sarı kırmızılılardan isteyen Zamalek kulübü, konu ile ilgili görüşmelere başladı.

Galatasaray Mostafa Mohamed'den para kazanmaya hazırlanıyor! Zamalek geri istedi ve o rakama...

CİMBOM AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaraylı yetkililer, Mostafa Mohamed'in ayrılığına sıcak bakıyor. Teknik heyet ve yönetim, oyuncunun artık takıma bir fayda sağlamayacağı görüşüne hakim.

Galatasaray Mostafa Mohamed'den para kazanmaya hazırlanıyor! Zamalek geri istedi ve o rakama...

Bununla beraber Galatasaray yönetimi, Zamalek'in geri istediği Mostafa Mohamed ile ilgili son kararını da Mısır kulübüne iletti. Şu anda kiralık kontratı devam eden Mostafa Mohamed'in geri dönüşü halinde Cimbom, Zamalek'ten 1.5 milyon dolar fesih ücreti talep etti.

Galatasaray Mostafa Mohamed'den para kazanmaya hazırlanıyor! Zamalek geri istedi ve o rakama...

Yaşanan bu gelişmenin ardından Zamalek kulübü düşünmek için süre istedi.

SON DAKİKA