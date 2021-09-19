Galatasaray Lazio maçında hatalı gol yiyen Strakosha için İtalyan psikolog konuştu! "Yuhalanabilir"

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Cimbom, bu maç sonrası grupta liderliğe yükselmişti.
Bununla beraber Lazio kalecisi Strakosha, yediği hatalı gol sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. İtalyan medyası tarafından manşetlere taşınan gol sonrası Strakosha'nın, psikolojisinde problemler olabileceğine dair iddialar var.
Öte yandan spor psikoloğu Sara Biondi, İtalyan basınına konuya ilişkin konuştu. Biondi yaptığı konuşmada, Strakosha'nın linçlenebileceğini ve Lazio taraftarı tarafından yuhalanabileceğini ifade etti. İşte o sözler...