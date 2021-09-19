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Galatasaray Lazio maçında hatalı gol yiyen Strakosha için İtalyan psikolog konuştu! "Yuhalanabilir"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Lazio'nun kalecisi Strakosha, yediği hatalı gol sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Konuya ilişkin konuşan İtalyan spor psikoloğu Sara Biondi, Strakosha'nın Lazio taraftarı tarafından yuhalanabilme ihtimalini göz önüne alırken, Sarri'nin tercihi hakkında da konuştu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 11:13
Galatasaray Lazio maçında hatalı gol yiyen Strakosha için İtalyan psikolog konuştu! "Yuhalanabilir"

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Cimbom, bu maç sonrası grupta liderliğe yükselmişti.

Galatasaray Lazio maçında hatalı gol yiyen Strakosha için İtalyan psikolog konuştu! "Yuhalanabilir"

Bununla beraber Lazio kalecisi Strakosha, yediği hatalı gol sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. İtalyan medyası tarafından manşetlere taşınan gol sonrası Strakosha'nın, psikolojisinde problemler olabileceğine dair iddialar var.

Galatasaray Lazio maçında hatalı gol yiyen Strakosha için İtalyan psikolog konuştu! "Yuhalanabilir"

Öte yandan spor psikoloğu Sara Biondi, İtalyan basınına konuya ilişkin konuştu. Biondi yaptığı konuşmada, Strakosha'nın linçlenebileceğini ve Lazio taraftarı tarafından yuhalanabileceğini ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Lazio maçında hatalı gol yiyen Strakosha için İtalyan psikolog konuştu! "Yuhalanabilir"

"Strakosha'nın yaşadığı çok hassas bir durum çünkü kalecilerin rolü bellidir. Ayrıca saha içinde yaptığı hata, diğer kalecilerin hatalarına nazaran daha belirgin.

Galatasaray Lazio maçında hatalı gol yiyen Strakosha için İtalyan psikolog konuştu! "Yuhalanabilir"

Şimdi Strakosha'nın daha çok desteğe ihtiyacı var. Güven onun için çok önemli bir duygu. Lazio, onu bir sonraki maç yeniden sahaya sürmeli mi? Bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Bu, teknik heyet ve sporcu arasındaki değerlendiremelere bağlı.

Galatasaray Lazio maçında hatalı gol yiyen Strakosha için İtalyan psikolog konuştu! "Yuhalanabilir"

Elbette, ona güvenildiğini söylemek ve bunu göstermek için sahaya sürmek güveni yeniden kazanmanın bir yolu gibi gözüküyor ama ya yuhalanırsa?

Galatasaray Lazio maçında hatalı gol yiyen Strakosha için İtalyan psikolog konuştu! "Yuhalanabilir"

Bu onun için büyük bir travmaya sebep olabilir. Strakosha'nın alkışa ve çevresindekilerin yakınlığına ihtiyacı var."

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