Galatasaray Lazio maçında hatalı gol yiyen Strakosha için İtalyan psikolog konuştu! "Yuhalanabilir"

"Strakosha'nın yaşadığı çok hassas bir durum çünkü kalecilerin rolü bellidir. Ayrıca saha içinde yaptığı hata, diğer kalecilerin hatalarına nazaran daha belirgin.

Şimdi Strakosha'nın daha çok desteğe ihtiyacı var. Güven onun için çok önemli bir duygu. Lazio, onu bir sonraki maç yeniden sahaya sürmeli mi? Bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Bu, teknik heyet ve sporcu arasındaki değerlendiremelere bağlı.