Gençlik aşısı tuttu!

Galatasaray, Lazio karşısında aldığı galibiyetin yanı sıra sergilediği oyunla Avrupa'ya yeniden ayak seslerini duyurdu. Sarı-kırmızılılar, sezon başında yaptığı gençlik aşısı ile yeniden zirveye yerleşti. Sezona genç futbolcuları bünyeye katma parolası ile başlayan yenilenmiş Galatasaray, İtalyan devi Lazio'ya 90 dakika nefes aldırmadı. Genç bir kadrodan oluşan sarı-kırmızılılar, kazanma arzusunu sahaya yansıtıp güçlü rakibini devirerek büyük öz güven topladı ve gelecek adına umut verdi. 25.5 yaş ortalaması ile maça başlayan sarı-kırmızılılar, UEFA turnuvalarının en genç takımlarından oldu.