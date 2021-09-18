Galatasaray idmanına sürpriz ziyaret! Johan Elmander paylaştı

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesi sarı kırmızılılar çalışmalarına devam etti.
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesi sarı kırmızılılar çalışmalarına devam etti.
Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanda bir de sürpriz konuk vardı.
ELMANDER'DEN ZİYARET
Galatasaray'da oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Johan Elmandar, sarı kırmızılıların idmanına ziyarette bulundu.