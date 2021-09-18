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Galatasaray idmanına sürpriz ziyaret! Johan Elmander paylaştı

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bir de sürpriz ziyaretçi vardı. Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarın adeta sevgilisi haline gelen Johan Elmander, eski takımını ziyaret etti ve o görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. İşte detaylar... | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 14:31
Galatasaray idmanına sürpriz ziyaret! Johan Elmander paylaştı

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesi sarı kırmızılılar çalışmalarına devam etti.

Galatasaray idmanına sürpriz ziyaret! Johan Elmander paylaştı

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanda bir de sürpriz konuk vardı.

Galatasaray idmanına sürpriz ziyaret! Johan Elmander paylaştı

ELMANDER'DEN ZİYARET
Galatasaray'da oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Johan Elmandar, sarı kırmızılıların idmanına ziyarette bulundu.

Galatasaray idmanına sürpriz ziyaret! Johan Elmander paylaştı

Elmander, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muslera ve Nelsson ile beraber görüntülendi.

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