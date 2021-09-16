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Son dakika spor haberi: Galatasaray 124 gün sonra sahasına kavuştu

Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio karşılaşmasıyla birlikte evine kavuştu. Sarı-kırmızılılar, zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından 124 gün sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde mücadele etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 20:26
Son dakika spor haberi: Galatasaray 124 gün sonra sahasına kavuştu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında evinde İtalya ekibi Lazio ile karşılaşan Galatasaray, bu sezon ilk kez Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadı. Son olarak 15 Mayıs tarihinde Süper Lig'in son haftasındaki Yeni Malatyaspor maçında evinde oynayan sarı-kırmızılılar daha sonra zemin çalışmalarına başladı. Zemin çalışmalarını devam ederken Aslan bu süreçte Başakşehir Fatih Terim ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda müsabakalarını oynadı.
Galatasaray, Lazio mücadelesiyle 124 gün sonra sahasına kavuşmuş oldu.


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