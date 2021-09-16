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Galatasaray-Lazio: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki ilk maçında İtalyan ekibi Lazio ile kozlarını paylaştı. Mücadele temsilcimiz Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla Sarı-Kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırırken E Grubu'na iyi bir başlangıç yapmış oldu. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 21:35 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 21:36
Galatasaray-Lazio: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla temsilcimiz Galatasaray oldu.

Karşılaşmanın tek golünü 67. dakikada Lazio kalecisi Strakosha yaptığı büyük hata sonucu kendi kalesine kaydetti. Bu skorla Galatasaray aldığı 3 puanla E Grubu'na iyi bir başlangıç yaptı.

Grubun bir diğer maçında ise Lokomotiv Moskova sahasında Marsilya'yı ağırladı. Ev sahibi ekibin 10 kişi kaldığı karşılaşmada 1-1 beraberlikle sonuçlanırken puanlar da paylaşılmış oldu.

Bu sonuçların ardından Galatasaray 3 puanla zirvenin sahibi olurken, Marsilya 2, Lokomotiv Moskova 3, Lazio ise son sırada kaldı.

Sarı-Kırmızılılar gruptaki ikinci maçında 30 Eylül Perşembe günü Marsilya'nın konuğu olacak.

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