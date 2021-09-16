Galatasaray-Lazio: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla temsilcimiz Galatasaray oldu.

Karşılaşmanın tek golünü 67. dakikada Lazio kalecisi Strakosha yaptığı büyük hata sonucu kendi kalesine kaydetti. Bu skorla Galatasaray aldığı 3 puanla E Grubu'na iyi bir başlangıç yaptı.

Grubun bir diğer maçında ise Lokomotiv Moskova sahasında Marsilya'yı ağırladı. Ev sahibi ekibin 10 kişi kaldığı karşılaşmada 1-1 beraberlikle sonuçlanırken puanlar da paylaşılmış oldu.

Bu sonuçların ardından Galatasaray 3 puanla zirvenin sahibi olurken, Marsilya 2, Lokomotiv Moskova 3, Lazio ise son sırada kaldı.

Sarı-Kırmızılılar gruptaki ikinci maçında 30 Eylül Perşembe günü Marsilya'nın konuğu olacak.