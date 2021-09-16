Son dakika spor haberi: Galatasaray Lazio maçına Strakosha damgası! Fatih Terim böyle tepki verdi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Lazio'yu konuk ettiği maçta ilginç anlar yaşandı. Temsilcimizin üstün götürdüğü mücadelenin 67. dakikasında İtalyan ekibinde kaleci Strakosha'dan inanılmaz bir hata geldi.



Morutan'ın sağ kanattan içeri kestiği topu Lazzari gelişigüzel bir şekilde havalandırdı. Lazio'nun 26 yaşındaki kalecisi Strakosha, kaleye doğru yönelen topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu.



Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin golde yaşadığı sevinç geceye damgasını vurdu.













Görüntüler Exxen'den alınmıştır.