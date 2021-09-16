Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Lazio maçına Strakosha damgası! Fatih Terim böyle tepki verdi

Son dakika spor haberi: Galatasaray Lazio maçına Strakosha damgası! Fatih Terim böyle tepki verdi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lazio'yu ağırladı. İtalyan ekibinde kaleci Strakosha'nın kendi kalesine attığı gol büyük yankı uyandırdı. Havadan gelen topu tutmak isterken elinden kaçıran 26 yaşındaki file bekçisi topu ağlarında gördü. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yenilen hatalı gole verdiği tepki gündem oldu. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 21:18 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 21:45
Son dakika spor haberi: Galatasaray Lazio maçına Strakosha damgası! Fatih Terim böyle tepki verdi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Lazio'yu konuk ettiği maçta ilginç anlar yaşandı. Temsilcimizin üstün götürdüğü mücadelenin 67. dakikasında İtalyan ekibinde kaleci Strakosha'dan inanılmaz bir hata geldi.

Morutan'ın sağ kanattan içeri kestiği topu Lazzari gelişigüzel bir şekilde havalandırdı. Lazio'nun 26 yaşındaki kalecisi Strakosha, kaleye doğru yönelen topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin golde yaşadığı sevinç geceye damgasını vurdu.






Görüntüler Exxen'den alınmıştır.

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